«Por justicia social y competitividad»

Comenta Compartir

Desde AMPEA miramos al 8 de marzo como un día en el que subrayar la importancia e impacto del liderazgo de la mujer en distintos ... ámbitos de la sociedad. ¿Acaso es preciso recordar que somos el 50% de la población? ¿Acaso es preciso recordar que más del 50% de estudiantes en la Universidad son mujeres? ¿Acaso es preciso recordar que más del 75% de profesionales de la sanidad son mujeres? Acaso, acaso, acaso… Desde la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias estamos volcadas en que la presencia de la mujer en ámbitos de decisión del tejido económico y empresarial ocupe tanto como su propia y justa presencia social abarca. Así se explican proyectos como 'Who is who' impulsados por AMPEA y que persiguen dar visibilidad a mujeres relevantes y referentes en diferentes sectores económicos. Mujeres con grandes trayectorias debido a su liderazgo, visión estratégica, conocimiento y desempeño profesional. El camino de la igualdad nos corresponde y nos responsabiliza a toda la sociedad. Por justicia social y por competitividad. Todas y todos conocemos la aportación de la mujer a la historia y cómo cada día creamos un futuro mejor desde nuestra aportación a la industria, a la ciencia, a la investigación, a la educación o a la sanidad, entre otros. En un momento en el que el talento está en todas las agendas empresariales, ¿nos podemos permitir no contar con el 50% de la sociedad?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión