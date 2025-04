El HUA tiene 104 plazas de médicos sin cubrir, sobre todo en Urgencias

La falta de profesionales es uno de los principales males que, desde hace tiempo, aquejan al sistema sanitario vasco. En la OSI Araba en concreto ... hay 133 plazas vacantes a fecha de 31 de marzo de 2025. La mayoría de ellas, 104, pertenecen al Hospital Universitario de Araba (HUA) formado por sus tres sedes: los hospitales de Txagorritxu, Santiago y Consultas Externas. Pero también hay otros 23 puestos sin cubrir en los diferentes centros de salud y consultorios distribuidos por Vitoria y el resto de la provincia. A esto se suman las 6 plazas sin facultativos en la red de salud mental de Álava. Así se desprende de una respuesta parlamentaria firmada por el consejero de Salud, Alberto Martínez, a una petición de Laura Garrido (PP).

En la actualidad no hay suficientes médicos formados en las bolsas de trabajo como para cubrir las vacantes y las jubilaciones de numerosos galenos no harán si no agravar esta situación a corto plazo. Es un problema generalizado en Euskadi y si nos centramos en la OSI Araba, un 33% de su plantilla supera los 55 años. Donde más se nota esa ausencia de profesionales es en el HUA, donde existen vacantes en prácticamente todas las especialidades. Solo en Urgencias hay una decena de plazas de facultativos sin cubrir. En Neumología se contabilizan 9 plazas vacantes, en Radiología 7 y en Traumatología, Análisis Clínicos y Medicina Física y Rehabilitación 6. También son necesarios más profesionales –aunque en menor medida– en Anestesiología y Reanimación, Cardiología, Digestivo, Endocrinología, Hematología, Hospitalización a Domicilio, Nefrología, Neurología, Ginecología, Oftalmología, Pediatría, Psiquiatría o Urología. Por contra, dentro de las pocas especialidades del HUA que están ahora mismo totalmente cubiertas se encuentran Alergología, Cuidados Paliativos, Medicina Nuclear, Microbiología, Oncología, Reumatología o Psicología Clínica.

Desde las asociaciones médicas han lamentado en diferentes ocasiones que los jóvenes formados se marchan fuera en busca de una mayor estabilidad y mejor salario y también han puesto sobre la mesa que en Osakidetza se ha abusado de la contratación eventual. Por parte del departamento de Salud, para hacer frente a esta falta de profesionales en el HUA se han tomado medidas como derivar la interpretación de pruebas a otros hospitales vascos o, en casos puntuales, enviar pacientes a operar a la red privada. En 2024 en Álava se derivaron 280 pacientes para ser intervenidos en el sistema privado, en concreto en Quirón. A otros 13.970 alaveses se les envió también a Quirón y a la Clínica Universitaria de Navarra para realizarles pruebas diagnósticas.

Ambulatorios y pueblos

Pero más allá del HUA, también faltan médicos en los ambulatorios, centros de salud y consultorios de los pueblos. En concreto se trata de 15 médicos de familia, 7 pediatras y un odontólogo. Solo en el ambulatorio de Lakuabizkarra hay tres plazas de médicos de familia y dos de pediatría sin cubrir. Hay vacantes además en Aranbizkarra, Casco Viejo, Salburua, Gazalbide-Txagorritxu, San Martín, Olárizu y Zaramaga. En la otra cara de la moneda se encuentran los centros de salud de Zabalgana, La Habana, Lakua-Arriaga y Sansomendi con todas sus plazas cubiertas. Si miramos a la zona rural existen vacantes en Campezo, Maestu, Nanclares, Peñacerrada y Rivabellosa.

Sobre la falta de médicos de familia, el consejero Alberto Martínez admitió hace unas semanas que la situación actual es «grave, casi crítica» y que «genera un malestar profundo en la ciudadanía». En este sentido, el departamento ha trasladado una batería de peticiones al Gobierno central para paliar este déficit. Ha solicitado extender hasta los 72 años la edad voluntaria de jubilación, que los MIR de último curso puedan pasar consulta a todos los efectos durante el verano o reducir de cuatro a tres años el periodo formativo.