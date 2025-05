24 horas pedaleando por una buena causa

Ania Ibañez Martes, 27 de mayo 2025, 13:02 Comenta Compartir

El viernes comienza el desafío para los atletas de triatlón Raúl Pérez, abogado en Derecho de la Tecnología de la Información y Comunicaciones, y Axier Urresti, presidente de Kutxabank en Álava. A las 19:30 horas se subirán a las bicicletas indoor ubicadas en el Boulevard para pedalear hasta la misma hora del sábado y así recaudar fondos para la Asociación Contra el Cáncer en Álava. «Hay gente que piensa que nos vamos a turnar», ha explicado Urresti sobre la prueba que se llevará a cabo en la Plaza Nodal del centro comercial, «pero el objetivo es intentar estar las 24 horas despiertos y pedaleando». «Sólo nos bajaremos de la bici para ir al baño y cambiarnos», ha apostillado Pérez, que ya tiene recorrido en este tipo de retos habiendo completado dos Ironman de seguido en 2019 sin descansos.

El truco para sobrellevar este reto, que ambos atletas han calificado como «más mental que físico», está en los «inputs positivos». Tienen la suerte de que no van a pedalear solos, ya que habrá disponibles 18 bicicletas estáticas cedidas por BH Fitness, para que los ciudadanos se inscriban y pedaleen con ellos en turnos de 50 minutos. Las inscripciones están abiertas y disponibles en la página web del reto. «Puedes ir al ritmo que quieras», ha alentado Pérez, explicando que no es necesario mantenerse en la bici todo el tiempo porque lo importante es «colaborar» y animando a inscribirse, sobre todo en la madrugada cuando será «una hora que psicológicamente será crítica». «Acompañar a dos chalados a las dos de la mañana no lo puedes hacer todos los días», ha bromeado Urresti.

Las inscripciones para acompañar a estos «chalados» cuestan cinco euros, «menos de un cubata», dinero que se destinará íntegramente a ampliar los servicios de la asociación en todo el territorio. Ambos atletas han recalcado la importancia de las donaciones, pero también la visibilización de la enfermedad y el apoyo a quienes la padecen y a sus familiares, sirviendo el reto también para impulsar los hábitos saludables para la prevención del cáncer. «A todo el mundo nos ha tocado de cerca», ha expresado Pérez sobre la enfermedad, valorando el trabajo de la asociación, que ofrece servicios gratuitos de apoyo psicosocial, talleres de promoción de hábitos saludables, programas para dejar de fumar y charlas sobre sedentarismo, entre otras cosas.

Rifa solidaria

Y es que el año pasado 15.000 personas fueron diagnosticadas de cáncer en Euskadi, siendo el colorrectal el de mayor incidencia en ambos géneros. En los últimos diez años, la incidencia de esta enfermedad en el territorio ha aumentado un 20%, por lo que desde la asociación se subraya su compromiso por ofrecer acompañamiento y apoyo gratuito a cada vez más personas. Es por eso que es importante participar en este reto solidario. Además, los que se inscriban, entrarán en un sorteo de regalos, entre ellos una bicicleta indoor de BH Fitness. Quienes no puedan pedalear tendrán la oportunidad de adquirir boletos para la rifa en el stand informativo de la asociación y también podrán comprar merchandising solidario, ayudando así a la causa.

Junto al reto, se ofrecerá un programa de actividades complementarias en El Boulevard como sesiones de spinning, talleres de ciencia para los más pequeños o sesiones de música electrónica y DJ, más «inputs positivos» para ayudar a los participantes solidarios a sobrellevar el desafío. «Además va a hacer calor. ¿Dónde mejor se va a estar que en un sitio con aire acondicionado?», ha bromeado Pérez, animando a los ciudadanos a inscribirse. «Que aprovechen el día, cenen en El Boulevard y después se hagan unas horitas en la bici», ha concluido Urresti.