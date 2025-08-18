El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El hombre arrollado por un tren en Agurain era el superior de los claretianos de la localidad

Josu Alday tenía 81 años y era un sacerdote muy conocido en la Llanada Alavesa. La Ertzaintza investiga las causas del accidente que provocó su fallecimiento a primera hora del domingo

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:46

La víctima del trágico accidente ocurrido a primera hora del domingo en Agurain era Josu Alday, el superior de los claretianos de esta localidad alavesa. ... El sacerdote, muy conocido en la Llanada Alavesa, perdió la vida tras ser arrollado por un tren en las inmediaciones de la estación. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del trágico suceso que ha conmocionado a toda la comunidad.

