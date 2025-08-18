El hombre arrollado por un tren en Agurain era el superior de los claretianos de la localidad

La víctima del trágico accidente ocurrido a primera hora del domingo en Agurain era Josu Alday, el superior de los claretianos de esta localidad alavesa. ... El sacerdote, muy conocido en la Llanada Alavesa, perdió la vida tras ser arrollado por un tren en las inmediaciones de la estación. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del trágico suceso que ha conmocionado a toda la comunidad.

Alday tenía 81 años y llevaba toda su vida vinculado a la Iglesia con distintas responsabilidades. Ingresó en la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María –conocidos popularmente como claretianos– en 1964 y tras superar sus estudios teológicos fue ordenado sacerdote en Roma. Posteriormente, completó su formación cursando Psicología y Teología Espiritual y a su regreso a España a principios de los 80, ejerció como maestro de novicios en Vitoria y enseñó Psicología en la Facultad de Teología de la capital alavesa.

A mediados de esa década se trasladó de nuevo a Roma, donde ejerció durante más de dos décadas como profesor en el Institutum Claretianum, centro especializado en Teología de la Vida Consagrada. Tal fue su vinculación y dedicación a este centro que fue elegido director de esta prestigiosa institución con renombre en toda la Iglesia.

En la actualidad residía en su comunidad natal de Salvatierra, donde continuaba con su vida misionera. En el último año, se volcó principalmente en dos aspectos. Por un lado la celebración de los 175 años de la fundación a nivel mundial de los claretianos y, por otro, el impulso a la memoria del joven religioso Nicolás Campo, natural de Salvatierra, y asesinado por su fe a los 16 años al inicio de la Guerra Civil. Además durante algunos años fue capellán en la residencia Ajuria.

Su funeral se celebrará este miércoles a las 19.00 horas en la iglesia parroquial de Santa María de Salvatierra y estará presidido por el Obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, y al que acudirá una amplia representación claretiana presente en en País Vasco y en España.