El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rafa Gutiérrez

Fallece un hombre de avanzada edad en Agurain tras ser arrollado por un tren

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso, que ha ocurrido a primera hora de la tarde de este domingo

I. M.

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:47

Un hombre de avanzada edad ha fallecido esta tarde en Agurain tras ser arrollado por un tren a su paso por la localidad alavesa. El ... suceso ha ocurrido a las cuatro menos diez de la tarde. En el lugar de los hechos se han personado enseguida los servicios de emergencia, pero el personal sanitario no ha podido hacer sino certificar la muerte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  2. 2 Villalibre solo necesita 6 minutos para marcar con el Racing
  3. 3

    De Malí a Vitoria, el viaje interminable
  4. 4

    El alto absentismo impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»
  5. 5

    Vitoria se queda sin viviendas en alquiler por debajo de los 900 euros al mes
  6. 6

    La Policía Local de Vitoria multa a nueve coches tras el cierre del parking de Mendizorroza
  7. 7

    «Nadie que no pueda volver a su profesión tendría que entrar en política»
  8. 8

    «Si te operan, ¿buscas a un magnífico cirujano o a uno que sepa euskera?»
  9. 9

    Álava declara oficialmente la plaga de procesionaria
  10. 10

    De Malí a Vitoria, el viaje interminable

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Fallece un hombre de avanzada edad en Agurain tras ser arrollado por un tren

Fallece un hombre de avanzada edad en Agurain tras ser arrollado por un tren