Fallece un hombre de avanzada edad en Agurain tras ser arrollado por un tren

Un hombre de avanzada edad ha fallecido esta tarde en Agurain tras ser arrollado por un tren a su paso por la localidad alavesa. El ... suceso ha ocurrido a las cuatro menos diez de la tarde. En el lugar de los hechos se han personado enseguida los servicios de emergencia, pero el personal sanitario no ha podido hacer sino certificar la muerte.

El cádaver ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal de Vitoria para realizar la autopsia, con el fin de esclarecer las causas del accidente, que todavía se desconocen. La Ertzaintza ha abierto una investigación a tal efecto.

Se trata del segundo accidente mortal relacionado con la vía ferroviaria en el territorio alavés en apenas dos meses , después del acaecido en junio en Araia, donde una menor de 17 años murió electrocutada al subir al techo de un vagón. Falleció después de «tocar la catenaria». Su acompañante, de 16 años, también sufrió heridas graves y fue trasladada «consciente» a un hospital en Vitoria.