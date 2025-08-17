Fallece un hombre de avanzada edad en Agurain tras ser arrollado por un tren
La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso, que ha ocurrido a primera hora de la tarde de este domingo
I. M.
Domingo, 17 de agosto 2025, 21:47
Un hombre de avanzada edad ha fallecido esta tarde en Agurain tras ser arrollado por un tren a su paso por la localidad alavesa. El ... suceso ha ocurrido a las cuatro menos diez de la tarde. En el lugar de los hechos se han personado enseguida los servicios de emergencia, pero el personal sanitario no ha podido hacer sino certificar la muerte.
El cádaver ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal de Vitoria para realizar la autopsia, con el fin de esclarecer las causas del accidente, que todavía se desconocen. La Ertzaintza ha abierto una investigación a tal efecto.
Se trata del segundo accidente mortal relacionado con la vía ferroviaria en el territorio alavés en apenas dos meses , después del acaecido en junio en Araia, donde una menor de 17 años murió electrocutada al subir al techo de un vagón. Falleció después de «tocar la catenaria». Su acompañante, de 16 años, también sufrió heridas graves y fue trasladada «consciente» a un hospital en Vitoria.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.