El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Hacienda de Álava destinará 18 millones hasta 2030 para «digitalizar y agilizar» su sistema

A partir del próximo mes de abril se pondrá en funcionamiento la aplicación Zergaraba con la que se busca evitar el fraude, así como mejorar la organización

Ander Carazo

Ander Carazo

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:14

Comenta

La Hacienda foral de Álava invertirá más de 18 millones de euros hasta 2030 para «digitalizar y agilizar» sus procesos. El Departamento que dirige Itziar ... Gonzalo (PNV) ha remitido a las Juntas Generales la documentación necesaria para modificar los créditos de compromiso fijados en el presupuesto que está en vigor y, a partir de ahí, fijar una serie de cantidades que se destinarán durante los cinco próximos ejercicios para abordar «la migración sucesiva, actualización y conexión de las diferentes aplicaciones de los impuestos a la nueva aplicación contable y censal SAP Zergaraba, cuyo plazo de ejecución se alarga hasta el ejercicio 2030». Una herramienta técnica que, en base a la documentación enviada al legislativo, se confía en que esté lista para el próximo mes de abril.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  3. 3

    «Siento orgullo de que Vitoria tenga un centro de refugiados»
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  6. 6

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  7. 7

    Las patatas solares alavesas que guiarán la energía agrícola en España
  8. 8

    Detienen el partido Alavés-Elche por los gritos contra Rafa Mir
  9. 9

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza
  10. 10

    La cantera de DHL despega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Hacienda de Álava destinará 18 millones hasta 2030 para «digitalizar y agilizar» su sistema

La Hacienda de Álava destinará 18 millones hasta 2030 para «digitalizar y agilizar» su sistema