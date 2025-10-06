La Hacienda de Álava destinará 18 millones hasta 2030 para «digitalizar y agilizar» su sistema

La Hacienda foral de Álava invertirá más de 18 millones de euros hasta 2030 para «digitalizar y agilizar» sus procesos. El Departamento que dirige Itziar ... Gonzalo (PNV) ha remitido a las Juntas Generales la documentación necesaria para modificar los créditos de compromiso fijados en el presupuesto que está en vigor y, a partir de ahí, fijar una serie de cantidades que se destinarán durante los cinco próximos ejercicios para abordar «la migración sucesiva, actualización y conexión de las diferentes aplicaciones de los impuestos a la nueva aplicación contable y censal SAP Zergaraba, cuyo plazo de ejecución se alarga hasta el ejercicio 2030». Una herramienta técnica que, en base a la documentación enviada al legislativo, se confía en que esté lista para el próximo mes de abril.

Por una parte, se inyectarán 0,6 millones al millón de euros que el Fisco alavés ya tiene previsto gastar en 2026 y que servirá para sufragar la asesoría externa que presta la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) en este proceso. Por otra parte, se fija una partida de dos millones para el próximo ejercicio y cuatro millones para 2027, 2028, 2029 y 2030, respectivamente, para seguir caminando en esa dirección.

Según el informe jurídico que acompaña a esta solicitud de modificación presupuestaria, «la actual dispersión de datos afecta la calidad, la fiabilidad y la explotación de la información fiscal. Se debe, por tanto, consolidar los datos en un sistema centralizado con el fin de mejorar la gestión e inspección fiscal». Y es que precisamente, la lucha contra el fraude es uno de los pilares de esta nueva herramienta que pondrá en marcha la Hacienda alavesa, junto a la mejora de los modelos organizativos y de procesos.