'Hablar porno hablar', el programa para que los adolescentes vitorianos reflexionen sobre la pornografía

«Provocar que el porno deje de hablarse en esquinas y se pueda tratar abiertamente». Con esa premisa comienza el ciclo 'Hablar porno hablar' que ... pretende sensibilizar a jóvenes sobre las conductas de la pornografía. Tras la primera edición, los organizadores han subrayado que «cuanto más se habla, más necesario vemos hablarlo», y consideran que «este segundo año se ha enriquecido mucho con la aportación de todos los adolescentes» que participan activamente en la actividad, ha destacado Mikel Gómez de Segura, director del proyecto.

El objetivo del programa es «hablar pero también escuchar» para crear un espacio donde los adolescentes puedan expresar lo que sienten y necesitan. La propuesta se desarrolla en una sala rodeada por sillas y pantallas, donde los intérpretes actúan en el centro, en simulación de la producción, o detrás de cámaras, de contenido pornográfico, generando una experiencia inmersiva que busca, como ha señalado Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de Vital Fundazioa, «salir del espacio de confort» y ofrecer a los jóvenes un entorno donde «piensen y reflexionen sobre lo que se está normalizando». Más allá de un debate sobre «porno sí, porno no», los organizadores muestran su preocupación por «los papeles de géneros en las relaciones sexuales que interpone la industria». Es por ello que insisten, especialmente, en el tema de consentimiento y en el papel de la mujer», recordando que «no todo lo que se ve es real», en palabras de Ibáñez de Opacua.

Tras la actuación, los jóvenes –cerca de medio centenar por sesión– ponen en común la experiencia en la que «sienten muchísima incomodidad e impotencia», ha comentado Aitziber Mendiluze, sexóloga y psicóloga. Aunque durante el teatro «hay comentarios, se ríen o se tapan la cara» consideran «impactante lo que puede llegar a ocurrir detrás de las cámaras», ha sentenciado. Por ese motivo, tratan de abarcar, en una «vivencia emocional» un «escenario de deseo y de placer desde lo que cada persona necesita y no desde un producto que ya está hecho y va al final a una erótica del 'a' 'b' o 'c'», ha explicado la experta.

Jornadas abiertas

Aunque está dirigido a escolares de entre 14 y 17 años en una actividad diaria que se prolonga hasta el próximo 21 de noviembre, los días 14, 20 y 21 se programan sesiones abiertas al público y a las familias. «Los padres y madres que puedan venir, van a conocer un poco más la vida de sus hijos, que aunque a veces la conocen, no quieren abrir los ojos del todo, porque tenemos un gran problema a metro y medio del salón de estar», ha destacado Gómez de Segura.

La edad media en la que los jóvenes empiezan a consumir este tipo de contenido –según Save the Children– es de 8 años, y un estudio de la misma organización revela que el 54,1% de los adolescentes, en su mayoría chicos, cree que la pornografía les da ideas para sus propias experiencias sexuales. Es por ello que la actuación está representada por tres hombres y una mujer –el año pasado la conformaron dos hombres y dos mujeres– ya que «el consumo masculino es casi del 70-75% y lo que interesa de este proyecto es hablar de las masculinidades de un tema porno», ha recalcado el director del proyecto.