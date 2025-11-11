El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Momento de la actuación durante la anterior edición Fundación Vital

'Hablar porno hablar', el programa para que los adolescentes vitorianos reflexionen sobre la pornografía

La segunda edición del proyecto escénico abordará las masculinidades y el consentimiento

Jon Casanova

Vitoria

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:54

«Provocar que el porno deje de hablarse en esquinas y se pueda tratar abiertamente». Con esa premisa comienza el ciclo 'Hablar porno hablar' que ... pretende sensibilizar a jóvenes sobre las conductas de la pornografía. Tras la primera edición, los organizadores han subrayado que «cuanto más se habla, más necesario vemos hablarlo», y consideran que «este segundo año se ha enriquecido mucho con la aportación de todos los adolescentes» que participan activamente en la actividad, ha destacado Mikel Gómez de Segura, director del proyecto.

