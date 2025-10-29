«El gran reto del feminismo es tener a los hombres como aliados»

La literatura hecha por mujeres es «fuente de empoderamiento personal y colectivo», sostiene Begoña Etayo. Activista, impulsora del club de lectura feminista 'La hora violeta' ... en la Escuela para la Igualdad del Ayuntamiento, integrante del Fórum Feminista María de Maeztu y con una amplia trayectoria profesional como educadora y técnica de Cooperación al Desarrollo. Esta profesional vio premiado ayer su incansable compromiso con el Reconocimiento Naiperas del área municipal de Igualdad. Un galardón del que le hizo entrega la alcaldesa, Maider Etxebarria, en un acto en Villa Suso.

– ¿Cómo recibe esta distinción que lleva el nombre del colectivo de las naiperas de Vitoria?

– Muy agradecida, ha sido completamente inesperado y me honra que sea con el nombre de estas mujeres que han sido tan valoradas por la sociedad vitoriana. Las recuerdo desde niña y son uno de los primeros colectivos de mujeres asalariadas en la ciudad a finales del XIX.

– ¿Qué le empujó a poner en marcha un club de lectura feminista?

– Desde joven he estado vinculada al feminismo. Tras casi 25 años trabajando en el Ayuntamiento como interina, en 2013 me quedé en paro. Como por aquel entonces surgió la Escuela de Empoderamiento del Ayuntamiento, pensando en una posible actividad encaminada al empoderamiento de las mujeres surgió esta idea de 'La hora violeta', un club de lectura con un componente formativo en feminismo.

– Censura que tan sólo un 7,6% de los literatos que aparecen en los libros de texto son mujeres.

– Es un estudio que hizo la profesora de Literatura Ana López Navajas y descubrió que el número de mujeres que aparecían era irrelevante.

– ¿A qué lo achaca?

– Se nos ha dado menos visibilidad nacional a las mujeres en todos los campos y facetas, pero muy concretamente en la literatura. Ahora se está haciendo un esfuerzo por reivindicar la figura de mujeres. El problema es que han existido escritoras, artistas... pero han estado absolutamente en el ostracismo, como no las estudiamos en los textos escolares apenas las conocemos, y no las conocen las niñas, que es una de mis preocupaciones, que tengan referentes de mujeres en todos los campos. Tendríamos que trabajar para recuperar la aportación de las mujeres en todas las facetas, para que la historia de la humanidad no solo sea la historia de los hombres.

– ¿Qué autoras han centrado sus sesiones centradas en las letras feministas?

– En todos estos años hemos leído a mujeres, también algunos hombres porque el club no era de literatura femenina sino feminista. Hombres a favor de la igualdad, a veces machistas y misóginos precisamente para comentar esos libros. Desde Karmele Jaio a Emilia Pardo Bazán, pasando por premios Nobel como Toni Morrison o Doris Lessing. Son tantas...

– ¿Es la literatura una herramienta eficaz para avanzar hacia una sociedad igualitaria?

– Era una intuición que tenía y la experiencia me lo ha confirmado. Creo firmemente que es una fuente de empoderamiento tanto personal como colectivo. No conocemos nuestra historia, no la estudiamos en los textos escolares, no hay una épica de la lucha de las mujeres por la igualdad, hay una épica del movimiento obrero o de la esclavitud negra y sin embargo no conocemos la larga lucha de las mujeres por la igualdad. Cuando las mujeres descubrimos nuestra historia hay un resorte que te hace tomar conciencia.

– ¿Qué obras literarias descubren esa «historia desconocida» de la lucha de las mujeres?

– Si alguien me preguntara por dónde empezar, recomendaría un ensayo muy sencillo de leer y accesible titulado 'Feminismo para principiantes', de Nuria Varela. En pocas páginas describe muy bien la historia de la lucha de las mujeres por la igualdad. En su segunda parte trata por capítulos las reivindicaciones más importantes del feminismo.

Más mujeres en el callejero

– ¿Cuáles son los avances que quedan pendientes?

– El gran reto que tenemos en el feminismo es tener a los hombres como aliados. Todas las políticas de igualdad se han centrado mucho en las mujeres, como no podía ser de otra manera, está muy bien todo lo que se ha hecho para empoderarlas, pero si los hombres no se suman al carro no lo vamos a conseguir nunca.

– ¿Qué rumbo requieren las políticas de las instituciones?

– Políticas dirigidas a los hombres para conseguir que cuestionen su manera de estar en el mundo y de relacionarse con las mujeres. Transmitir la idea de que la confrontación no es entre hombres y mujeres, necesitamos a los varones también. La confrontación es entre personas que estamos a favor de la igualdad y las que no lo están.

– Ha contribuido a poner a más nombres de mujeres en el callejero de la capital alavesa.

– Desde el Fórum María de Maeztu hicimos varias sugerencias y algunas ya están en el callejero. Necesitamos la presencia de mujeres en todas las facetas de la vida, si no, la historia de la humanidad va a estar siempre incompleta. Necesitamos paridad en todos los aspectos.

– ¿A quién dedica este premio?

– De todo corazón a las mujeres que han participado en los clubes de lectura; muchos grupos de distintas edades, condiciones y niveles formativos.