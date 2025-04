González pide que el plan para sacar las mercancías de Vitoria no retrase «ni un día más» el soterramiento del TAV

«Ya está bien. Empezamos con el proyecto de la alta velocidad por el Norte de Vitoria, luego seguimos con que se hacía por el ... centro y ahora volvemos al plan de desviar las mercancías por el Norte». El diputado general de Álava, Ramiro González, ha criticado con contundencia al Ministerio de Transportes por replantear la posibilidad de modificar el trayecto y sacar los trenes de mercancías del centro, como avanzó EL CORREO el pasado domingo. Ahora bien, no quiso entrar a juzgar las manifestaciones realizadas por el lehendakari, Imanol Pradales, que aseguró que la apuesta del Gobierno vasco es que la conexión del TAV con Navarra sea a través de Ezkio-Itsaso y no por Vitoria. Hablaron el lunes y Pradales le trasladó que, pese a sus palabras, su postura se decidirá una vez conozca los informes técnicos encargados por el Ejecutivo central. «El debate se habría acabado si los informes técnicos estuvieran elaborados», ha subrayado.

Respecto a la variante de mercancías, el máximo responsable del Ejecutivo foral no se ha mostrado en desacuerdo con la solución, pero sí con el hecho de que conlleve una nueva demora al proyecto de soterrar la estación de la calle Dato. El Ministerio de Transportes aún no dispone del estudio de viabilidad de esa variante y, una vez esté en sus manos, se iniciará un nuevo proceso administrativo (estudio de impacto ambiental, periodo de alegaciones, etcétera) además de rehacer el proyecto básico ya existente del soterramiento -de entrada porque tendrá que eliminar uno de los hilos de vías (de tres pasaría a dos), al desplazarse el destinado a los trenes de carga-. «No me parece serio que este proyecto sufra modificación tras modificación y que suponga retrasos. Ni un día más», ha exigido.

González ha asegurado que el soterramiento se ha convertido en su «gran preocupación», pues el Gobierno central cuenta desde junio de 2024 con un proyecto básico que marca las líneas generales del soterramiento y que «a eso debía haber seguido de manera inmediata la licitación del proyecto constructivo». Algo que no se ha cumplido. «Debe realizarse de manera inmediata sin contemplarse ninguna otra opción que no sea el soterramiento. Se debe abandonar cualquier tentación que no sea esa. No valen soluciones provisionales», ha incidido.

«No voy a prejuzgar cuál es la solución»

Porque el diputado general cree que puede existir la «tentación» de que finalmente se decida desviar los mercancías por el norte de la ciudad y que la llegada de los trenes de pasajeros al centro sea en superficie de manera provisional y que posteriormente no se complete el soterramiento. «Ya sabemos dónde nos lleva eso, que lo provisional se convierte en definitivo», ha lanzado.

El dirigente alavés ha dicho que no va a «prejuzgar cuál tiene que ser la solución» para los mercancías, aunque ha remarcado -como ya lo hizo en diciembre en las Juntas Generales- que es «evidente» que generará afecciones en su trayecto por Júndiz, Lopidana, Gamarra menor, Zurbano, Foronda, Arangiz, Durana y Arkaute. El mero estudio, en su opinión, «ya está suponiendo» un retraso.

Todo esto sucede mientras la construcción de la estación del TAV en San Sebastián está prácticamente concluida y sobre la de Bilbao ya existen planos. «Y no sabemos nada de la de Vitoria. ¿Por qué? No debemos esperar más», ha subrayado. Una preocupación que trasladó hace unos meses al ministro de Transportes, Óscar Puente, y su reclamación de que no debe haber ningún retraso. «Yo creo que la reclamación del cumplimiento de los plazos y de la integración soterrada tiene que ser una demanda compartida tanto por el Ayuntamiento como por la Diputación, que tenemos suscrito el mismo acuerdo y el mismo protocolo con Adif y el Gobierno vasco», ha planteado González en un claro mensaje hacia la alcaldesa Maider Etxebarria, que el pasado viernes defendió los trabajos que el Ministerio ha realizado en los últimos años sin incidir en la cuestión del soterramiento.

Horas antes, el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, se había mostrado mucho más contundente en una entrevista radiofónica. «Lo que no podemos permitir en Vitoria es que nos tomen el pelo. Por momentos puede parecer que el Gobierno del Estado nos ha tomado el pelo. La gente en Vitoria se pregunta por el soterramiento, lo espera. ¿Y la alcaldesa qué? ¿La alcaldesa de Vitoria qué dice sobre el soterramiento? ¿Va a defender a Vitoria y sus votantes o al Gobierno del Estado y su partido?», ha criticado.

El diputado general de Álava ha eludido contribuir a la polémica generada por la entrevista del lehendakari que aseguró que la apuesta del Gobierno vasco es que la conexión del TAV con Navarra sea a través de Ezkio-Itsaso y no por Vitoria. Ramiro González ha aclarado que el lunes mantuvo una conversación telefónica con Pradales y éste le remarcó que, pese a sus palabras, esperará a la publicación de los informes técnicos del Ministerio. Unas evaluaciones que tampoco pueden esperar más. «Estamos escuchando al Ministerio permanentemente decir que no puede elaborar los informes técnicos que hay problemas con las catas, ¡que elabore los informes técnicos! Es su responsabilidad. El debate de la conexión se habría acabado si los informes técnicos estuvieran elaborados», ha reclamado.