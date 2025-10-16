El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

González insta a la oposición a pactar unos presupuestos «a la altura de los países más prósperos de Europa»

Ningún partido de la oposición se descarta, pero el PP y Elkarrekin muestran importantes diferencias con el Gobierno PNV-PSE

Ander Carazo

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:03

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha dado este jueves el 'pistoletazo de salida' para negociar los presupuestos de 2026. Tras analizar en las ... Juntas Generales la previsión de recaudación fijada en el último Consejo Vasco de Finanzas -3.252,60 millones de euros en 2026, un 5% más que en el presente ejercicio- ha anunciado que el Gobierno foral está elaborando «un proyecto que nos permite estar a la altura de regiones y países más prósperos de Europa con avances en cohesión social y donde todos podamos vivir dignamente». A partir de ahí, como consecuencia de que el PNV y PSE no suman mayoría absoluta, ha invitado a EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin a pactar, sin traicionar su programa de gobierno.

