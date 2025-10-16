González insta a la oposición a pactar unos presupuestos «a la altura de los países más prósperos de Europa»

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha dado este jueves el 'pistoletazo de salida' para negociar los presupuestos de 2026. Tras analizar en las ... Juntas Generales la previsión de recaudación fijada en el último Consejo Vasco de Finanzas -3.252,60 millones de euros en 2026, un 5% más que en el presente ejercicio- ha anunciado que el Gobierno foral está elaborando «un proyecto que nos permite estar a la altura de regiones y países más prósperos de Europa con avances en cohesión social y donde todos podamos vivir dignamente». A partir de ahí, como consecuencia de que el PNV y PSE no suman mayoría absoluta, ha invitado a EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin a pactar, sin traicionar su programa de gobierno.

Una negociación de la que queda descartado Vox desde la 'casilla de salida', pero que se ha encontrado con las durísimas críticas del PP por «un afán recaudatorio sin hacer mejor la vida de los alaveses» y la 'línea roja' presupuestaria fijada por Elkarrekin Araba para que la Diputación se involucre directamente en la búsqueda de una solución para el conflicto laboral de las residencias privadas; un escollo que -de momento- parece insalvable, pues lleva abierto desde antes de la pandemia y las posiciones entre sindicatos y patronal parecen lejanas. Ninguno de los dos se autodescartó, pero sí que demostró con sus discursos que será complicado llegar a un pacto, aunque «dejarán pelos en la gatera».

A priori parece que sólo EH Bildu ha dejado la puerta abierta para repetir el acuerdo sobre las presentes cuentas suscrito con el Gabinete González. Eso sí, con críticas a la gestión del ejecutivo y sobre todo a la reforma fiscal que en primavera salió adelante con el apoyo de Podemos a las fuerzas gobernantes. A su parecer, se ha demostrado que quedó «corta». «Si alguien tiene la tentación de hablar de condiciones, allí no nos van a encontrar. Como en todo acuerdo, es legítimo, mejorar la sociedad desde sus bases programáticas. Eso es lo que intentamos en los presentes presupuestos reorientando diferentes políticas de este Gobierno foral, y lo hemos conseguido», ha destacado la abertzale Eva López de Arroyabe.

El máximo dirigente foral se ha mostrado «dispuesto» a acordar «los presupuestos de nuestro territorio en nuestro territorio». Es decir, huir del 'ruido' externo que -por ejemplo- impidió cualquier pacto en diciembre de 2023, donde Álava se vio afectada por el terremoto político que supuso la moción de censura a UPN para devolver a Joseba Asirón (EH Bildu) a la Alcaldía de Pamplona con el apoyo de los socialistas.

Lo que ha quedado claro es que a Ramiro González le ha molestado sobremanera las críticas de la oposición a las cifras de recaudación, que en el presente ejercicio supondrán un 2% más de lo que se esperaba. De ahí que el diputado general le haya pedido al resto de partidos que se quiten los «antiojeras» y que observen la situación en países de nuestro entorno para comprobar que la economía de Álava va «bien». No ha ocultado que la caída del 6% del Impuesto de Sociedades en 2025 evidencia la «complicada» situación que están viviendo ahora mismo las empresas, «que necesitan nuestro apoyo en esta situación» para que sigan generando empleo en la provincia.

«No estamos en un momento fácil, ni mucho menos. Estamos en un contexto difícil. Somos un territorio que exporta aproximadamente el 65% de lo que produce y cuyos principales mercados son Alemania y Francia, que ya ven cómo están. Estos datos económicos les deberían llevar a concluir que la economía alavesa está aguantando bien para cómo están las cosas», ha considerado González.

Apoyo al tejido productivo

Sin dar excesivos datos sobre qué proyectos se incluirán en el próximo proyecto de presupuestos ha dejado claro que se incluirá la fórmula para «la cada vez mayor demanda de servicios públicos sociales» que «requiere una mirada a largo plazo y un ejercicio de responsabilidad», ahí se incluirá -como ha adelantado este jueves EL CORREO- un aumento de las plazas concertadas en residencias para mayores, pues las 230 actuales están prácticamente ocupadas. También habrá un «apoyo al tejido productivo porque es imprescindible si queremos mantener el Estado de Bienestar y también avanzar hacia una sociedad más justa». «Pero no tenemos una varita mágica para resolver todos los problemas», ha defendido en las Juntas.

«El programa de gobierno del PNV y PSE es la base de la negociación, como no puede ser de otra manera. A partir de ahí, estamos dispuestos a incorporar las políticas de aquellas formaciones que estén dispuestas a negociar con sinceridad», ha insistido el diputado general.