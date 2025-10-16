El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El juntero de Vox Jonathan Romero. Jesús Andrade

Ramiro González acusa a Vox de tener «un chiringuito de odio» en las Juntas Generales de Álava

La extrema derecha le había acusado de usar el aumento de la recaudación para «chiringuitos ideológicos» y «mantener la maquinaria política»

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:28

Comenta

Ramiro González (PNV) suele obviar a Vox cuando la oposición en conjunto le interpela en las Juntas Generales de Álava con el evidente objetivo de ... no darles protagonismo, aunque en varias ocasiones sí que han saltado chispas. Así ha sucedido este jueves. Después de escuchar cómo Jonathan Romero, juntero del partido de Santiago Abascal, aseguraba que, entre otras cuestiones, el aumento en la recaudación sirve para «chiringuitos ideológicos» y «mantener la maquinaria política» con encargos a quienes se han beneficiado de «las puertas giratorias», el máximo dirigente foral no ha dudado en entrar al choque.

