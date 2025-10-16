Ramiro González acusa a Vox de tener «un chiringuito de odio» en las Juntas Generales de Álava

Ramiro González (PNV) suele obviar a Vox cuando la oposición en conjunto le interpela en las Juntas Generales de Álava con el evidente objetivo de ... no darles protagonismo, aunque en varias ocasiones sí que han saltado chispas. Así ha sucedido este jueves. Después de escuchar cómo Jonathan Romero, juntero del partido de Santiago Abascal, aseguraba que, entre otras cuestiones, el aumento en la recaudación sirve para «chiringuitos ideológicos» y «mantener la maquinaria política» con encargos a quienes se han beneficiado de «las puertas giratorias», el máximo dirigente foral no ha dudado en entrar al choque.

«Señor Romero, ¿está usted dispuesto a renunciar a la asignación que tiene su grupo? Le invito hoy a que renuncie. Porque es la única muestra de coherencia que puede dar usted después del discurso que tiene habitualmente. Renuncie. El grupo Vox se nutre del presupuesto de estas Juntas Generales. Usted tiene aquí un chiringuito de odio. Renuncie al chiringuito de odio. ¿No está dispuesto? Bueno, eso demuestra hasta qué punto el discurso del populismo es absolutamente incongruente», ha lanzado el diputado general antes de que la presidenta de la comisión le haya interrumpido por unas palabras que estaba lanzando el representante de Vox, pero que han resultado inaudibles desde la tribuna de prensa.

«Me apena ver ese discurso de la anti política fiscal de entender que los impuestos son malos, que no están justificados y que la sociedad no necesita recursos para hacer carreteras, mejorar el transporte público…», ha añadido González en un tono más sosegado.