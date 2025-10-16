El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un mayor dependiente observa por la ventana de una residencia. E. C.

Álava busca concertar más plazas en residencias tras tocar techo con 230

Hace 20 meses acordó con geriátricos privados el actual tope máximo, que a la luz de los últimos datos se ha quedado corto rápidamente

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:29

El número de plazas concertadas por la Diputación de Álava en residencias para personas mayores ha pasado de 139 a 227 en los últimos veinte ... meses. Son 88 más, es decir, esto supone un incremento del 62,5%. De esta manera, se 'roza' el tope máximo de 230 camas de gestión privada acordada a finales de 2023 con la Administración foral en el denominado 'II Acuerdo Marco'. Este compromiso se suscribió con los geriátricos de IMQ-Igurco, Colisée Miñano, Cáser-Alto del Prado y Sanitas San Martín, todos ellos ubicados en Vitoria. Un plan que tenía una vigencia de cuatro años y que rápidamente se ha quedado corto, a la luz de los últimos datos aportados por el Departamento de Políticas Sociales al grupo del PP en las Juntas Generales y a los que ha tenido acceso EL CORREO.

