Álava busca concertar más plazas en residencias tras tocar techo con 230

El número de plazas concertadas por la Diputación de Álava en residencias para personas mayores ha pasado de 139 a 227 en los últimos veinte ... meses. Son 88 más, es decir, esto supone un incremento del 62,5%. De esta manera, se 'roza' el tope máximo de 230 camas de gestión privada acordada a finales de 2023 con la Administración foral en el denominado 'II Acuerdo Marco'. Este compromiso se suscribió con los geriátricos de IMQ-Igurco, Colisée Miñano, Cáser-Alto del Prado y Sanitas San Martín, todos ellos ubicados en Vitoria. Un plan que tenía una vigencia de cuatro años y que rápidamente se ha quedado corto, a la luz de los últimos datos aportados por el Departamento de Políticas Sociales al grupo del PP en las Juntas Generales y a los que ha tenido acceso EL CORREO.

De hecho, el diputado foral Gorka Urtaran (PNV) reconoce en su contestación que «una vez alcanzada la cobertura total de las 230 plazas concertadas, el Departamento trabaja en la aprobación de una adenda (apéndice) al 'II Acuerdo Marco' con el objetivo de incrementar el número de plazas concertadas, siempre y cuando exista la suficiente capacidad presupuestaria para ello». Esto evidencia que en la presentación de las Cuentas para 2026, que tendrá lugar dentro de aproximadamente un mes, se incorporará más dinero para cubrir la creciente necesidad de plazas residenciales mediante esta fórmula.

Todo esto a la espera de que la Diputación inicie la construcción de una nueva residencia público-privada en Salburua, que extrapolará el actual modelo de Arabarren a este nuevo barrio de Vitoria, aunque estará gestionada por otra entidad de tipo social. Contará con alrededor de 120 plazas y su inauguración no llegará antes de 2027.

El 'II Acuerdo Marco', así como la adenda anunciada, supone la concertación de plazas en las residencias del territorio -principalmente en Vitoria- con unas condiciones que fija la Diputación, lo cual normalmente interesa a determinadas residencias. El objetivo original de la Administración foral en abril de 2023 era disponer de 319 camas de este tipo, aunque la oferta definitiva de las empresas finalmente adjudicatarias se limitó a 230 al final de dicho ejercicio.

Ahora, tras tocar ese techo se planteará la necesidad de concertar más plazas. Para eso, sin embargo, el Gabinete de Ramiro González necesitará que algún partido les ayude a sacar adelante el proyecto presupuestario. Y es que entre el PNV y PSE no suman mayoría absoluta.

Moción del PP

De momento, el grupo juntero del Partido Popular ha registrado una moción para instar a la Diputación alavesa «a incrementar las plazas concertadas con entidades del ámbito sociosanitario para reducir la lista de espera en residencias» y «ampliar las horas del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) destinadas a personas en lista de espera, garantizando una atención digna y de calidad en el domicilio mientras acceden a una plaza residencial».

Esto llega a raíz de que este periódico publicase hace dos semanas -también a raíz de una respuesta de Urtaran recibida por los populares- que la lista de espera en Álava se ha disparado por encima de los once meses. Esto supone el peor dato desde el estallido de la pandemia, hace ya un lustro. De esta manera, una persona mayor que pida hoy su ingreso en un geriátrico no tendría plaza hasta el 24 de septiembre de 2026. Esto supone 48 largas semanas, algo más de once meses, en los que ese dependiente de carácter severo (grado II) o con una pérdida total de la autonomía física, mental, intelectual o de carácter sensorial (III) tiene que quedarse en su casa o acceder a un geriátrico de tipo privado, donde una habitación individual con atención continuada fluctúa entre los 3.300 y 3.900 euros mensuales. No les queda otra.

En la misma iniciativa legislativa, el grupo liderado por Iñaki Oyarzabal también reclama «acelerar los trámites necesarios para la construcción y puesta en marcha de la nueva residencia 'Arabarren II' garantizando su ejecución dentro de los plazos comprometidos».