Goia se abraza con Ramiro González pero insiste en la conexión del TAV por Ezkio

Un abrazo y un saludo cordial. Con esa imagen han querido zanjar el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, y el diputado general de Álava, ... Ramiro González la pugna por la conexión ferroviaria del TAV con Navarra. Una semana después de que el regidor donostiarra acusase al líder del Ejecutivo alavés de tener una actitud «egoísta» al apostar por Vitoria, los dos políticos jeltzales han coincidido este domingo en la IX Asamblea General del PNV, que ha otorgado hoy a Aitor Esteban la presidencia del partido.

Los dos representantes institucionales se han saludado afectuosamente minutos antes de acceder al frontón Atano III. Antes, Eneko Goia ya había intervenido ante los medios de comunicación. Aunque ha negado que se produjese una «crisis» en el partido a cuenta de sus declaraciones, el alcalde de San Sebastián ha insistido en que seguirá defendiendo la vía de Ezkio-Itxaso «desde el punto de vista de país, de Donosti, pero también desde el punto de vista de Navarra», ha apostillado.

Según Goia, tras su entrevista en euskera -la acusación se produjo durante una conversación en ETB- «después se tradujo mal al castellano» y se incluyó un calificativo, «egoísta», que dice que no existió. «Surge un calificativo personal que no se produce en ningún momento en esa entrevista», indica.

El alcalde de San Sebastián ha argumentado que sus palabras se referían a la actitud del diputado y no hacia Ramiro González como persona. «Se tradujo a castellano que le llamaba egoísta a él, pero eso no fue así. Seguidamente a eso, dije que desde una visión de país que la apuesta más adecuada era la de Ezkio», ha matizado.

«Ningún problema» con el diputado alavés

Goia ha añadido que no tiene «ningún problema» en hablar con González sobre la polémica y que así lo hará. «Esto- ha insistido- no es una cuestión personal en absoluto». «Habrá que ver cuál es la mejor solución y cómo se puede hacer», ha señalado el político donostiarra, que ha dicho que la enmienda pactada ayer en la cumbre jeltzale -que no se decanta por ninguna vía para conectar con Navarra- «va por ese camino».

El diputado general de Álava, por su parte, ha eludido hablar de la cuestión. «Hoy de lo que hay que hablar es de la Asamblea General. Del resto de temas habrá otro momento para hablar», ha zanjado.