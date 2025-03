Eneko Goia llama «egoísta» a su compañero del PNV Ramiro González por defender que el TAV una Vitoria con Navarra

Crisis institucional sin precedentes. La conexión del tren de alta velocidad (TAV) entre Euskadi y Navarra ha abierto una grieta importante dentro del PNV. El ... alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha tachado este jueves de «egoísta» al diputado general de Álava, el también jeltzale Ramiro González, por defender que el enlace sea a través de Vitoria, y no de Ezkio-Itsaso como plantean las autoridades guipuzcoanas. «No tiene visión de país», ha censurado el regidor donostiarra utilizando la misma expresión con la que González ha venido defendiendo la alternativa vitoriana.

Estas declaraciones han sido recibidas con sorpresa en el Palacio foral de Álava. «El diputado general entiende que quienes ocupan puestos institucionales tienen la responsabilidad de actuar con respeto», apuntan fuentes cercanas al dirigente foral. «Cuando habla de respeto se refiere a respetar las oponiones de los demás, aunque no se compartan y de respetar a otras instituciones y sus responsables», instan.

González mantiene que, como responsable institucional, «tiene la obligación de defender aquello que cree que es lo mejor para su territorio y lo seguirá haciendo con independencia de que se le descalifique o ataque por ello». «El diputado general va a seguir defendiendo aquello en lo que cree», han rematado.

Una escalada de tensión que llega mientras el Ministerio de Transportes sigue realizando catas en la Sierra de Aralar para conocer la viabilidad de unir la 'Y' vasca con Pamplona por Ezkio. Desde hace siete años, cuando se publicó el estudio informativo, se conoce que la alternativa alavesa es la preferida por los técnicos por cuestiones medioambientales y económicas, pero esta decisión está supeditada a los nuevos estudios, y en las últimas semanas el Gobierno central ha mostrado «serias dudas» sobre la conexión con Navarra por Ezkio.

Goia ha defendido en una entrevista en EiTB que Ezkio tiene que ser la opción elegida por el Ministerio de Transportes y eso «de ninguna manera se puede dudar de ello». «Será más fácil o complicado, pero aquí las cosas se consiguen peleando. Esa tiene que ser la pelea de Gipuzkoa, de Navarra y de Euskal Herria si tenemos una visión de país», ha añadido que se suma a los llamamientos de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, que hasta la fecha se había erigido como la gran defensora de la alternativa guipuzcoana hasta el punto de asegurar que es una cuestión «irrenunciable».

El discurso de Goia da un paso más y se muestra beligerante hasta el punto de calificar de «egoísta» a Ramiro González. Hace dos semanas, el máximo dirigente foral alavés avisó que sería «un error estratégico para Euskadi» que el TAV no conecte Vitoria y Pamplona, a la vez que advirtió que «durante décadas lamentaríamos» si se elige la opción de Ezkio.

Estas palabras coinciden en el tiempo con la catarata de declaraciones públicas por parte de los socialistas navarros y alaveses en defensa del enlace por Vitoria. «La conexión del TAV con Pamplona será por Vitoria o no será, es la mejor solución», afirmó el próximo secretario general de los socialistas alaveses y consejero de Turismo, Javier Hurtado, en una entrevista en EL CORREO. Una posición que recibió inmediatamente el respaldo del PSN que gobierna en Navarra con María Chivite. Desde Gipuzkoa, la diputada general Eider Mendoza no tardó en responder: «Nos parece una frivolidad porque el Ministerio tiene pendiente el informe técnico en el que se basará para tomar su decisión y porque las catas no han sido realizadas aún. Sin ninguno de esos dos puntos, que representantes hagan esas declaraciones nos preocupa muchísimo».