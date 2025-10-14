El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rocío Vitero, momentos antes de iniciar la rueda de prensa. Igor Aizpuru

El Gobierno Local y EH Bildu acuerdan subir un 2,5% los impuestos en Vitoria

La formación abertzale vuelve a ser el bastión del PSE-PNV en sus ordenanzas fiscales

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Martes, 14 de octubre 2025, 12:08

El Gobierno Local que integran PSE-PNV en el Ayuntamiento de Vitoria ha sellado con EH Bildu su segundo pacto fiscal en esta legislatura, lo ... que permitirá al Consistorio contar con más ingresos a través de impuestos, tasas y precios públicos de cara a 2026. Las tres formaciones han llegado a un acuerdo que se concreta en una subida prácticamente generalizada del 2,5%. No se tocarán, eso sí, ni las basuras ni los nuevos precios de la ayuda a domicilio, que constituían los dos principales puntos de desencuentro entre los socialistas, que han pilotado la negociación, y EH Bildu.

