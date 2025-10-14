El Gobierno Local y EH Bildu acuerdan subir un 2,5% los impuestos en Vitoria

El Gobierno Local que integran PSE-PNV en el Ayuntamiento de Vitoria ha sellado con EH Bildu su segundo pacto fiscal en esta legislatura, lo ... que permitirá al Consistorio contar con más ingresos a través de impuestos, tasas y precios públicos de cara a 2026. Las tres formaciones han llegado a un acuerdo que se concreta en una subida prácticamente generalizada del 2,5%. No se tocarán, eso sí, ni las basuras ni los nuevos precios de la ayuda a domicilio, que constituían los dos principales puntos de desencuentro entre los socialistas, que han pilotado la negociación, y EH Bildu.

El anuncio público ha seguido la misma coreografía que los anteriores. La portavoz de los abertzales, Rocío Vitero, ha sido la encargada de desveslar los detalles más relevantes de lo pactado en una rueda de prensa convocada de urgencia. Una vez terminada esta, en otra sala, la alcaldesa Maider Etxebarria (PSE) y Beatriz Artolazabal (PNV) han comparecido juntas para valorarlo.

El 2,5% de subida que ha sellado el Ejecutivo local con el grupo soberanista supone rozar el Índice de Precios al Consumo (IPC). El Gobierno apostó inicialmente por incrementar impuestos, tasas y precios públicos hasta el 2,7% (una décima por debajo del IPC acumulado hasta agosto en Euskadi). Los de Rocío Vitero, por contra, abogaron por una subida más comedida, del 2%.

Con todo, la gran 'victoria' de EH Bildu es la de haber logrado que el PSE-PNV se echen atrás en su idea original de subir las basuras un 5,8%, el doble que el resto de gravámenes. La formación soberanista rechazaba de plano cargar otra vez esa tasa, en un momento en el que se desconoce cómo va a quedar la nueva contrata de basuras, cuyo contrato quedó desierto, lo que obligará a prorrogar el servicio con la actual adjudicatara PreZero y además a destinar mucho más de 355 milllones por diez años a la nueva licitación.

Tampoco habrá cambios en los precios que cobra el Ayuntamiento a los mayores y a personas con discapacidad por servicios sociales como la ayuda a domicilio, la comida, los centros de día o los apartamentos tutelados. En el caso de la OTA, que constituyó otro punto de fricción, tampoco se producirán modificaciones. «No habrá subida, aunque sí se plantearán algunas excepciones», ha explicado Rocío Vitero.

Otros detalles del pacto que ha avanzado Vitero consiste en la bonificación del 25% en el carné municipal para personas con algún tipo de discapacidad; que no se producirá una subida en la matrícula de la Escuela de Folklore tras su integración en la Escuela de Música Luis Aramburu (se ha referido a una carga de 70 euros que queda invalidada). El Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) tendrá, además, bonificaciones del 65% a las empresas que generen empleo.

El tándem PSE-PNV decidió pasar de cinco a siete los tramos de renta sobre los que se cobra proporcionalmente. Alguno de los precios llegaban a experimentar un repunte de hasta el 65%, lo que molestó a EH Bildu. Las partes se han dado un plazo para volver pensar el modelo de cobro por servicios sociales como el SAD.