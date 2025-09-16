El Gabinete Etxebarria plantea una subida del 2,7% en 2026 para los impuestos y tasas de Vitoria El ejecutivo PSE-PNV necesita apoyos para el proyecto de ordenanzas fiscales que ha presentado esta mañana a EH Bildu y PP

Rosa Cancho Martes, 16 de septiembre 2025, 12:43

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha comenzado a presentar a los grupos de la oposición el proyecto de ordenanzas fiscales para 2026 en el que el gobierno del PSE-PNV plantea una moderada subida de impuestos, tasas y precios públicos del 2,7%, una decima por debajo del IPC acumulado hasta agosto en Euskadi. Los dos socios, en minoría, necesitan el apoyo de alguno de los otros tres grupos para poder sacar adelante su plan de ingresos para el próximo año.

Aunque ambas formaciones aseguran estar abiertas a pactos con todos, lo cierto es que la balanza se inclina de momento hacia EH Bildu, formación que el pasado año les respaldo en las ordenanzas más difíciles, las que plantearon duplicar el precio del recibo de las basuras. Esta subida del 2,7% afectará, en caso de aceptarse, a la gestión de residuos y al impuesto de bienenes inmuebles IBI pero también a todos los precios públicos, como por ejemplo, los parkings públicos o las escuelas infantiles.

Etxebarria ya adelantó durante el debate de política general de junio algunas de las novedades de este proyecto y así se lo ha comunicado a la coalición abertzale y a los populares en la ronda que inicia hoy y que seguirá el jueves con Elkarrekin. Se trata en concreto de bonificaciones en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras ICIO a empresas que creen empleo y a las, que debido a desastres naturales como inundaciones o incendios, se ven obligadas a realizar una reconstrucción.

Como ya señaló EL CORREO, el Gabinete Etxebarria lleva tiempo reflexionado acerca del recargo en el 50% del IBI a los pisos vacíos que impulsó Bildu en su pacto anterior. Para ser más garantistas y asegurarse de que el piso está deshabitado no sólo por los datos de padrón, plantean escudriñar el consumo de agua y de luz. Todo esto añade complejidad técnica a las ordenanzas.

Se trata por tanto de una subida bastante más moderada que la que se planteó para 2025 tras cinco años de congelación de gravámenes por falta de acuerdo político. Este año, los vitorianos afrontan una subida de impuestos y tasas municipales generalizada del 4%. Es el incremento pactado entre PSE-PNV y Bildu y que era menor del que recogía la propuesta inicial del Ejecutivo, que planteó una subida media del 6,34%.