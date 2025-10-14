Así quedan los impuestos, tasas y precios públicos de Vitoria para 2026

El acuerdo fiscal sellado por el Gobierno PSE-PNV de Vitoria y EH Bildu fija un incremento generalizado de un 2,5% en los impuestos, ... tasas y precios públicos que pagarán los vitorianos en 2026, en lugar del 2,7% inicial. Sin embargo, habrá alguna excepción y novedades.

Tasa de basuras

El recibo de basuras se incrementará un 2,5%, en lugar del 5,8% planteado inicialmente por el equipo de gobierno. Además, se reducirá el número de aperturas del contenedor marrón para conseguir la bonificación del 10%. Los baremos serán los siguientes:

60 aperturas para pisos de menos de 75 metros cuadrados.

90 para viviendas de entre 75 y 90 metros cuadrados.

108 para viviendas de más de 90 metros cuadrados.

La OTA, congelada y con nuevo ticket para 8 horas

La tasa por aparcar en las zonas de estacionamiento regulado queda congelada (lo mismo sucederá con la Ordenanza del Parking de autocaravanas). Ahora bien, las tarjetas anuales de la OTA sí se actualizarán en un 2,5%. También habrá nuevos tickets de cuatro y ocho horas.

Impuesto de Bienes Inmuebles (IB)

El recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles a las viviendas vacías recaerá en los pisos con un consumo inferior a 750 kilowatios hora de electricidad y 30 m3 de agua. Los límites iniciales eran 500 kilowatios hora de electricidad y 20 m3 de agua.

También se amplía el plazo para las viviendas que cambian de propiedad. En este caso, serían cuatro meses antes del devengo del impuesto (1 de enero) y los dos posteriores. Y en cuanto a los pisos y apartamentos arrendados, se reduce de 9 a 6 meses del año anterior la obligatoriedad de que la vivienda haya sido alquilada.

Se incorporan además dos nuevas excepciones, tanto para las personas que, por motivos laborales, deban forzosamente trasladarse a otro municipio fuera de Araba, como para casos en los que el uso de la vivienda no sea posible por ser parte de una causa judicial pendiente.

Carné de las instalaciones municipales

Se aplicará una bonificación del 25% en el carné municipal a las personas con un grado de discapacidad de entre el 33 y el 65%. En la actualidad, sólo tenían esta rebaja los vitorianos con un grado superior al 65%.

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)

Queda suspendido el incremento de hasta el 65% en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) planteado en el proyecto de ordenanzas fiscales del Gobierno PSE-PNV. Se mantienen los tramos de renta y se organizará una ponencia fiscal específica.

Precio de la matrícula de la Escuela de Folklore

No se producirá una subida en la matrícula de la Escuela de Folklore tras su integración en la Escuela de Música Luis Aramburu. Así, queda invalidada la carga planteada de 70 euros.

Tampoco habrá una nueva tasa para eventos por el despliegue de Policía Local, algo que ha quedado sobre la mesa de momento y sobre lo que se trabajará a futuro.

Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO)

Este impuesto tendrá bonificaciones del 65% para las empresas de nueva creación que generen empleo. En el caso de traslado, ampliación o mejora serán de hasta el 40%. Para las pymes se pondrán en marcha ayudas superiores a las planteadas inicialmente, llegando hasta un 35% (10 puntos más que el proyecto presentado inicialmente por el equipo de gobierno).