El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Así quedan los impuestos, tasas y precios públicos de Vitoria para 2026

Se aplicará una subida generalizada del 2,5% pero habrá excepciones y el recibo de la basura se libra del incremento del 5,8% planteado inicialmente

N. Salazar

Martes, 14 de octubre 2025, 13:25

Comenta

El acuerdo fiscal sellado por el Gobierno PSE-PNV de Vitoria y EH Bildu fija un incremento generalizado de un 2,5% en los impuestos, ... tasas y precios públicos que pagarán los vitorianos en 2026, en lugar del 2,7% inicial. Sin embargo, habrá alguna excepción y novedades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El doble «homicidio» de Izaro y Cristian en Júndiz, pendiente de un análisis en Alemania
  2. 2

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  3. 3

    Emakunde investiga un caso de «acoso sexual» en el udaleku de Bernedo
  4. 4 Los servicios mínimos por la huelga afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  5. 5 Los servicios mínimos por la huelga afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  6. 6

    Lonjas desde 75 euros para reactivar Salburua, Zabalgana y Casco Viejo
  7. 7

    Una empresa alavesa puede devolver la vista a partir de un diente
  8. 8

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  9. 9

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  10. 10

    Emakunde investiga un caso de «acoso sexual» en el udaleku de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así quedan los impuestos, tasas y precios públicos de Vitoria para 2026

Así quedan los impuestos, tasas y precios públicos de Vitoria para 2026