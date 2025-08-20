El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Refugiados subsaharianos, este martes en Salburua, a la espera de obtener una cita en la Policía Nacional para conseguir el asilo. Rafa Gutiérrez

El Gobierno vasco trasladará esta semana a parte de los malienses de Vitoria a Gipuzkoa

Lakua toma esta medida de urgencia e insta al Gobierno central a alojarlos en recursos estatales «con plazas libres»

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:12

Parte de los refugiados de Malí y otros países de África subsahariana que subsisten desde hace semanas en soportales de Salburua y Gazalbide en Vitoria ... mientras esperan a tramitar el asilo serán trasladados esta misma semana a centros de acogida de Gipuzkoa. Según ha podido saber EL CORREO, el Gobierno vasco se ha visto obligado a dar esta respuesta temporal y urgente ante la «lenta» derivación de estos solicitantes a los recursos destinados a estos colectivos que existen en las provincias limítrofes, «con plazas libres» y que dependen del Gobierno de España, competente en materia migratoria.

