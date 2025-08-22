El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un grupo de malienses se sube a un autocar para iniciar su traslado fuera de Vitoria. Jesús Andrade

El Gobierno vasco inicia el traslado de parte de los malienses que viven en las calles de Vitoria

Un primer grupo ha recogido sus pertenencias para desplazarse en autobús hasta alguno de los centros de acogida temporal

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:32

Alrededor de una quincena del medio centenar de refugiados de Malí y otros países de África subsahariana que subsisten desde hace semanas en soportales de ... Salburua y Gazalbide en Vitoria mientras esperan a tramitar el asilo han empezado a ser trasladados este viernes. Un autobús se ha acercado este mediodía hasta las inmediaciones de la comisaría que la Policía Nacional tiene en la calle Cuenca del Deba. Es en esta arteria donde parte de estos migrantes han permanecido día y noche con un objetivo en mente: lograr una cita que les permita iniciar su petición de asilo político. Se conceden entre unas siete y nueve atenciones al día, indican fuentes de la delegación del Gobierno.

