El Gobierno vasco inicia el traslado de parte de los malienses que viven en las calles de Vitoria

Alrededor de una quincena del medio centenar de refugiados de Malí y otros países de África subsahariana que subsisten desde hace semanas en soportales de ... Salburua y Gazalbide en Vitoria mientras esperan a tramitar el asilo han empezado a ser trasladados este viernes. Un autobús se ha acercado este mediodía hasta las inmediaciones de la comisaría que la Policía Nacional tiene en la calle Cuenca del Deba. Es en esta arteria donde parte de estos migrantes han permanecido día y noche con un objetivo en mente: lograr una cita que les permita iniciar su petición de asilo político. Se conceden entre unas siete y nueve atenciones al día, indican fuentes de la delegación del Gobierno.

Tal y como adelantó EL CORREO, el Ejecutivo autonómico se ha visto obligado a dar esta respuesta temporal y urgente ante la «lenta» derivación de estos solicitantes a los recursos destinados a estos colectivos que existen en las provincias limítrofes, «con plazas libres» y que dependen del Gobierno de España, competente en materia migratoria. Aunque, en un primer momento, se indicó que se les trasladaría a servicios residenciales que se ubican en Oñati -que cuenta con 100 plazas- y Tolosa (35), al parecer, serán finalmente enviados a otros recursos de acogida que no se han concretado.

Esta semana, donde la capital alavesa ha registrado mínimas de hasta once grados, ha sido especialmente duras para estas personas que desde hace varias semanas viven en la calle y apenas encuentran un cobijo en las instalaciones municipales habilitadas para asearse durante el día. El Gobierno vasco junto al Ayuntamiento de Vitoria y las organizaciones Zehar-Errefuxiatuekin y Cruz Roja trabaja «de manera constante» en un análisis de ese colectivo «diverso» para acertar en los destinos finales o intermedios de estas personas.

Y es que, muchas de ellas que ya han logrado una primera cita con los servicios de extranjería, están esperando a ser acogidas en esos recursos estatales. «No hay una fotografía fija, pero la mayoría ya están en ese primer momento en el que ya han realizado la petición de asilo», indican desde la organización Zehar-Errefuxiatuekin. Con todo, el «goteo es constante» y deben darse «movimientos circulares». Es decir, que «el Ministerio asigne plazas en sus centros para que los recursos de acogida se liberen y puedan entrar nuevas personas», indican los mismos medios.