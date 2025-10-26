El Gabinete Etxebarria diseña el presupuesto de 2026, optimista tras el pacto fiscal

Los concejales y técnicos de todos departamentos y las sociedades públicas dependientes del Ayuntamiento de Vitoria como Tuvisa, Amvisa o Gilsa han recibido la orden ... de comenzar a confeccionar el proyecto de presupuestos de 2026, penúltimo año de la legislatura. Tras el reciente pacto fiscal sellado con EH Bildu y que garantiza al Ayuntamiento contar con más ingresos -subirán un 2,5% más de manera generalizada- vía impuestos, tasas y precios públicos para hacer frente al coste de sus servicios, el Gabinete Etxebarria afronta el diseño de su plan económico con un moderado optimismo. En teoría, un acuerdo fiscal allanaría el camino para un eventual pacto presupuestario con la misma formación. Y sería el tercer acuerdo de las cuentas municipales del PSE-PNV en Vitoria con la formación abertzale.

Los socios de gobierno carecen de mayoría en el pleno y necesitan apoyarse en cualquiera de los partidos de la oposición para sacar adelante su plan de inversiones. Con el de 2024, y pese a haber prorrogado las ordenanzas fiscales por falta de entendimiento con la oposición, el Gabinete Etxebarria logró in extremis el entendimiento con la formación que lidera Rocío Vitero en el Ayuntamiento de Vitoria. El 25 de enero los tres partidos anunciaron un acuerdo. El PSE-PNV habían presentado el 1 de diciembre de 2024 su proyecto de presupuestos municipales que contemplaba un gasto total de 458,9 millones de euros (sin las empresas municipales), entre los que se recogían 60,4 millones de euros para inversiones. La coalición soberanista realizó aportaciones por valor de 6 millones de euros a los que se sumaban otros seis más de créditos de compromiso.

El pacto se cerró un poco antes del pasado año. El Gobierno Local, que ya había sellado con Bildu el pacto fiscal más complicado, el que incluía la subida histórica de las basuras, presentó su plan el 10 de diciembre del pasado año. Se trataba de manejar 475,6 millones (sin contar las sociedades). O sea, 16,6 millones más de presupuesto, un 3,6%. El acuerdo se selló el 20 de enero y las aportaciones de la formación abertzale sumaron 7,7 millones de euros.

Este año el Ayuntamiento de Vitoria recibirá 22 millones más del fondo de financiación foral Fofel, su principal fuente de ingresos junto a los tributos, debido a que la Diputación cerrará el año con una mayor recaudación fiscal y sin los pagos de los mutualistas ya de por medio. Además, el canon de diez millones que recibe Vitoria del Gobierno vasco en concepto de capitalidad será 2,5 millones de euros más elevado, merced al acuerdo al que llegaron en verano la alcaldesa Maider Etxebarria y el lehendakari Imanol Pradales.

Es decir, un año más se espera que el presupuesto municipal sea el más alto de su historia, aunque esta vez la subida puede ser más elevada que en la de ejercicios anteriores. Así que con más dinero, la oposición querrá vender un eventual acuerdo más caro.