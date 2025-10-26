El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Etxebarria y Artolazabal tras anunciar el pacto fiscal. Igor Aizpuru

El Gabinete Etxebarria diseña el presupuesto de 2026, optimista tras el pacto fiscal

El acuerdo con EH Bildu para la subida de impuestos, tasas y servicios públicos allana el camino para un tercer pacto económico esta legislatura

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:49

Los concejales y técnicos de todos departamentos y las sociedades públicas dependientes del Ayuntamiento de Vitoria como Tuvisa, Amvisa o Gilsa han recibido la orden ... de comenzar a confeccionar el proyecto de presupuestos de 2026, penúltimo año de la legislatura. Tras el reciente pacto fiscal sellado con EH Bildu y que garantiza al Ayuntamiento contar con más ingresos -subirán un 2,5% más de manera generalizada- vía impuestos, tasas y precios públicos para hacer frente al coste de sus servicios, el Gabinete Etxebarria afronta el diseño de su plan económico con un moderado optimismo. En teoría, un acuerdo fiscal allanaría el camino para un eventual pacto presupuestario con la misma formación. Y sería el tercer acuerdo de las cuentas municipales del PSE-PNV en Vitoria con la formación abertzale.

