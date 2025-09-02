Fundación Vital convoca el Certamen Arte Vital Está abierto a pintura, escultura, fotografía y otras técnicas. Las propuestas seleccionadas serán expuestas en Montehermoso y las obras ganadoras recibirán 1.500€ cada una

I. M. Martes, 2 de septiembre 2025, 16:39

Fundación Vital ha abierto la convocatoria del Certamen Arte Vital, que pretende apoyar y difundir el arte cercano, realizado en Álava, y a sus artistas, con el único requisito de que estos sean mayores de 16 años y hayan nacido, residan, estudien o trabajen en el territorio. Un certamen de temática libre abierto a dferentes artes visuales: pintura, escultura, fotografía y otras técnicas. Cada participante puede presentar una única obra de manera individual, que debe ser reciente, original e inédita; y también pueden optar al concurso obras colectivas, de dos o más artistas.

Esta nueva edición contará con varias novedades: por un lado, habrá una preselección de las obras presentadas a través de e-mail; se hará una doble exposición en el Centro Cultural Montehermoso con los ganadores del año pasado y las obras seleccionadas de esta edición; y se organizará una mesa redonda con los ganadores de 2024, que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre.

Este año, por tanto, el certamen consta de dos fases de presentación: la primera, vía correo electrónico; la segunda presencial. En la primera, será necesario enviar por e-mail una imagen de la obra en alta calidad antes del 23 de septiembre, indicando los datos del participante y la descripción de la obra. Un jurado compuesto por profesionales de prestigio del mundo del arte, la cultura y la crítica evaluará las propuestas recibidas y contactará con las personas seleccionadas. Éstas deberán entregar las obras físicas en el Centro Cultural Montehermoso antes del 1 de octubre.

Todas las obras escogidas compondrán la exposición 'Arte Vital 2025', que se abrirá al público el viernes 10 de octubre en Montehermoso. El jurado elegirá las cuatro obras ganadoras de esta edición, que recibirán 1.500€ cada una.

Esta edición, Fundación Vital contará de nuevo con la colaboración de ZAS Kultur, con quien comparte el objetivo de contribuir al impulso del arte más cercano dando apoyo y visibilidad a las/os artistas 'kilómetro 0'.