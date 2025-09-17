La Fundación Vital convoca 10 becas de FP para la innovación tecnológica Es una iniciativa que se actualiza cada año con nuevas áreas para «adaptarse a la demanda del mercado»

Nuria Nuño Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:28 Comenta Compartir

La Fundación Vital ha lanzado una nueva convocatoria de diez becas para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica. Se trata de una iniciativa que se actualiza cada año con nuevas áreas para «adaptarse a la demanda del mercado». Las ayudas, de 3.000 euros cada una, están dirigidas a estudiantes de Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior, tituladas en los cursos 2023-2024 ó 2024-2025 en cualquiera de los centros de Egibide, esto es, Arriaga, Jesús Obrero, Mendizorrotza, Molinuevo o Nieves Cano. La documentación para optar a las becas puede descargarse en la web www.egibide.org y enviarse por correo electrónico desde este 17 de septiembre y hasta el próximo día 24.

Fundación Vital mantiene un «estrecho vínculo» con la Formación Profesional en Álava que, históricamente, ha sido «una de las prioridades de la entidad», recalca la entidad. En esta ocasión, las áreas objeto de las becas son Química, Medio Ambiente (gestión educativa), Hostelería, Marketing y Comunicación, Informática, Fabricación Mecánica y Mantenimiento, Robótica y Mantenimiento e Integración Social.

Los proyectos objeto de las ayudas son los relacionados con procedimientos de calidad en laboratorio químico, procedimientos de sensibilización ambiental en el ámbito educativo, gestión integral de hostelería, equipo informático, gestión del mantenimiento de equipos industriales, desarrollo de proyectos de fabricación y montaje, integración de sistema en la Industria 4.0 (Arriaga y Jesús Obrero), programa de apoyo educativo y estudio dirigido en mediatecas y gestión de la comunicación y de las redes sociales en un centro de FP.