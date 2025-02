93 funcionarios dejan las cárceles vascas y Justicia forma interinos para relevarles en junio

El depredador sexual que acosó a un menor en Zabalgana, sin permisos en Zaballa

El depredador sexual, preso en tercer grado, que las tardes del martes y el miércoles intentó abusar sexualmente de un menor en el centro cívico Zabalgana, ha perdido todos sus privilegios en Zaballa. Después de su arresto por acosar a este adolescente, y tras pasar noche en la comisaría de la Ertzaintza, el jueves recuperó la libertad después de declarar en el juzgado de guardia. El hecho de que no lograra su propósito ni empleara la violencia dejó el asunto en una orden de alejamiento por un «delito leve de coacciones de índole sexual». Esta calificación podría cambiar a «tentativa de agresión sexual a menor de 16 años». Al margen de ese detalle legal, el Departamento de Justicia retiró el mismo jueves el tercer grado a este hombre de 45 años, propietario de una oscura hoja delictiva con una docena de antecedentes sexuales con menores y personas con discapacidad. Ya no saldrá entre semanas y los fines de semana no podrá pernoctar en Vitoria. Este fin de semana, por ejemplo, lo pasará en el centro penitenciario por primera vez en semanas. Los permisos también le han sido retirados.