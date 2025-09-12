Foronda suma otros 28.400 pasajeros y encara el último cuatrimestre del año por encima de los 200.000

Después del mejor julio de su historia en mercancías, Foronda se tiene que conformar en agosto con los datos de pasajeros. El aeropuerto de Vitoria ... cerró el mes pasado con un repunte del 1,2% en usuarios. 28.403 personas usaron un avión para salir de la capital alavesa o aterrizar en ella durante este periodo, más que lo ocurrido hace exactamente un año.

Con el registro del mes estrella del verano, Foronda encara el último cuatrimestre del año por encima de los 200.000 turistas y con un revulsivo para afrontar el cierre del ejercicio: los vuelos de Volotea con Madrid y Barcelona, que comenzarán el próximo 6 de noviembre y que estarán, como mínimo, dos años en la terminal alavesa. El punto negativo lo marca el recorte de Ryanair, que ha 'borrado' 2.000 plazas en Vitoria para su programación de invierno por su pugna con Aena.

En tráfico de mercancías, agosto no ha seguido la tendencia alcista de julio. La torre de control de Foronda ha despachado en el mes pasado el tránsito de un total de 4.725 toneladas de carga, un 3% menos si se compara con agosto de 2024.

La cifra es más parecida a la tendencia del resto del año, en el que Foronda acumula una bajada del 2,9% en movimientos cargueros. Hasta la fecha, el aeropuerto ha recepcionado 45.202 toneladas de mercancías. Aun así, quedan todavía oportunidades para mejorar los datos del 2024 con el arreón del Black Friday, que suele tener reflejo en un incremento del tráfico en los 'slots' vitorianos con pedidos operados, fundamentalmente, por DHL.