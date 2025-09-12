El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El enfrentamiento de Ryanair con Aena y el Gobierno ha llevado a Michael O'Leary a posar incluso con una imagen del ministro Bustinduy vestido de payaso E. P.

Ryanair amenaza con recortar otro millón de plazas en España para el verano de 2026

El CEO de la aerolínea, Michael O'Leary apunta ahora a un nuevo ajuste en dos semanas

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:08

La guerra entre Ryanair y Aena se recrudece. Después de que la compañía aérea recortase un millón de plazas para este invierno -2.000 de ... ellas en Vitoria-, el CEO de la aerolínea, Michael O'Leary, ha amagado con anunciar un nuevo paquete de ajustes. «Volveré a Madrid en dos semanas y probablemente anunciaré el ajuste de otro millón de asientos para verano de 2026», ha asegurado el directivo en declaraciones al diario 'Financial Times'.

