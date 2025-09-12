Ryanair amenaza con recortar otro millón de plazas en España para el verano de 2026

La guerra entre Ryanair y Aena se recrudece. Después de que la compañía aérea recortase un millón de plazas para este invierno -2.000 de ... ellas en Vitoria-, el CEO de la aerolínea, Michael O'Leary, ha amagado con anunciar un nuevo paquete de ajustes. «Volveré a Madrid en dos semanas y probablemente anunciaré el ajuste de otro millón de asientos para verano de 2026», ha asegurado el directivo en declaraciones al diario 'Financial Times'.

El ejecutivo de la aerolínea ha vuelto a insistir en que Aena tiene un «enfoque de monopolio» a la hora de poner las tasas porque «todo el mundo paga las mismas tasas en Barcelona y en los aeropuertos del tamaño de Mickey Mouse», algo que está provocando que «los aeropuertos regionales se queden vacíos». «Es una locura que un país del tamaño de España tenga un gran monopolio», ha lamentado.

Hasta la fecha, Ryanair ha cerrado operaciones en Jérez, Vigo, Tenerife Norte y Valladoli. Además, con los últimos ajustes, se ha eliminado la base de Santiago de Compostela, se ha cancelado la mitad de la programación de Zaragoza y se han rebajado en un 38% las operaciones en Santander. En total, se han recortado dos millones de asientos: uno para la temporada de este verano de 2025, otro para la de invierno (que comenzará en noviembre) y ahora la amenaza sería otro millón más de ajuste para verano.

En Vitoria, de momento, la ruta que ha salido más perjudicada es la conexión con Sevilla. Aquí se ha borrado una frecuencia semanal con la capital hispalense durante las tres semanas posteriores a Navidad, pero no se ha eliminado ningún destino. Quedaría por concretarse ahora el verano de 2026 si Ryanair vuelve a recortar operaciones.

De lo eliminado en los aeropuertos regionales, O'Leary sostiene que la mitad de los vuelos se ha ido a las terminales de Mallorca y Málaga, mientras que otros se han ido a aeropuertos regionales de Italia.

Guerra dialéctica

Aena va a subir las tasas de los aeropuertos a 11,03 euros por pasajero, una medida «injustificada y perjudicial» a ojos de la aerolínea irlandesa. El recorte de Ryanair anunciado la semana pasada fue respondido con dureza por parte de Aena, que ha entrado en la guerra dialéctica.

El presidente del operador de los aeropuertos españoles, Maurici Lucena, replicó contra la aerolínea y la acusa de «insolente», de perseguir «su objetivo monetario con embustes», de contar con una política de comunicación «guiada por el fariseísmo, la mala educación y el chantaje» y de defenderse con «lloriqueo». «No es verdad que Ryanair esté genuinamente preocupada por el bienestar de los ciudadanos españoles y la competitividad de las regiones. Lo que quiere Ryanair es, sencillamente, ganar más dinero, aunque sea sufragado por el bolsillo de los contribuyentes españoles», censuró.