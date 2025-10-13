Foronda crece hasta los 225.000 viajeros a un mes del arranque de los vuelos a Madrid y Barcelona

Foronda sigue progresando en sus cifras de pasaje. El aeropuerto de Vitoria ha registrado un total de 225.794 viajeros entre enero y septiembre de ... este curso, lo que supone un 11,3% más que en el mismo periodo del ejercicio precedente. En septiembre, en el tramo final de la campaña estival, la pista alavesa ha atraído a 25.363 usuarios, un 0,4% más que en el idéntico mes del último año.

Con estas estadísticas, publicadas este lunes por Aena, Foronda encara el último trimestre por encima de los 225.000 viajeros y con un revulsivo para afrontar el cierre del ejercicio: los nuevos vuelos de Volotea con Madrid y Barcelona, que 'debutarán' en la terminal vitoriana el próximo 6 de noviembre y que permanecerán, como mínimo, dos años. El punto negativo lo marca el recorte de Ryanair, que ha eliminado 2.000 plazas en Vitoria para su programación de invierno en plena pugna con Aena.

En lo que respecta al tráfico de mercancías, la terminal alavesa ha cerrado el periodo enero-septiembre con un registro de 51.320 toneladas, un 2,4% menos que en el mismo periodo acumulado de 2024. Eso sí, la infraestructura vitoriana ha manejado 5.818 toneladas de carga aérea, un 2,1% más que en septiembre del curso anterior.

Más operaciones

Por su parte, el sumatorio de las operaciones de aterrizaje y despegue ha alcanzado los 10.965 movimientos en estos nueve primeros meses, lo que implica una subida del 2,7% en comparación con el curso pasado. En septiembre la operativa alcanza los 1.325 movimientos, un 10% más.

El Grupo Aena, compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil, han cerrado el mes de septiembre de 2025 con 35.760.852 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024. La red gestionó 299.292 movimientos de aeronaves, un 2,4% más que en 2024; y transportó 132.905 toneladas de mercancía, un 9,9% más que el año pasado.