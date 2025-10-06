La Filmoteca Vasca proyecta clásicos en el museo Artium La comedia japonesa 'Buenos días' llega este miércoles al auditorio en una semana repleta de actividades culturales

Las rutinas y pequeñas tensiones de un vecindario japonés en los años cincuenta, contadas con ligereza y humor, protagonizan 'Ohayo' ('Buenos días'), la comedia de Yasujiro Ozu que se proyectará este miércoles en el museo Artium (19.00 horas; entradas entre 2 y 3,5 euros, gratuita para menores de 25 años). La sesión forma parte del ciclo de la Filmoteca Vasca, en colaboración con el Festival de San Sebastián, que busca acercar grandes clásicos del cine universal a nuevos públicos.

El calendario de proyecciones, que se prolongará los miércoles hasta final de año, incluirá títulos tan populares como 'El guateque', de Blake Edwards (15 de octubre, en versión original con subtítulos en castellano), o 'El silencio', de Ingmar Bergman (19 de noviembre).

El Artium complementa su programación audiovisual con otras propuestas, como 'Traste', de Marion Cruza, una actividad dirigida a familias con niños a partir de seis años que tendrá lugar este sábado, 11 de octubre. «Su práctica se centra en el desvío de guiones y la exploración del montaje en directo, moviéndose entre el vídeo, la escritura, el dibujo y la experimentación colectiva», explican desde el centro. La entrada es gratuita hasta completar aforo, aunque se recomienda reservar en el teléfono 945 20 90 20.

Encuentro por Palestina

Antes, el jueves (18.00 horas), el museo acogerá un encuentro organizado por UNRWA Euskadi para ofrecer claves que ayuden a analizar «la realidad actual de Palestina». Participarán Abeer Al Butmeh, coordinadora de la red de ONG palestinas para la Defensa del Medio Ambiente; las periodistas Tamam Abusalama y Teresa Aranguren; y Felipe Gómez Isa, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Deusto.

En este inicio de curso especialmente activo, el Museo de Bellas Artes de Álava acogerá también este sábado la conferencia 'Un palacio en la Senda: Augustin Zulueta', a cargo de las expertas Ana Arregui y Edurne Martín Ibarraran (12.00 horas).