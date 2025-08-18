El festival Korterraza proyecta en Artium los mejores cortometrajes de temática social

Ramón Albertus Lunes, 18 de agosto 2025, 11:56 Comenta Compartir

Sobre todo temas sociales que están de plena actualidad, pero también historias de otros momentos históricos que hablan de la falta de empatía, la represión o el abandono. La selección de cortos con más mensaje del festival Korterraza llega este jueves al museo Artium de Vitoria. Una sesión que se iniciará a las 21.15 horas en la plaza del reconocido centro de arte contemporáneo vasco y que contará con nueve títulos. En caso de lluvia, la sesión se aplazará a otra fecha.

«Son cortometrajes más duros y con temas más pegados a la actualidad y a los problemas que nos rodean», explica Xabi Vitoria, director del certamen que ha sido en julio seleccionado como festival calificador para los premios Goya 2026.

La sesión abordará el problema de la vivienda con 'Al fresco', de Ignacio Rodó; un drama interfamiliar con 'Adiós', de Álvaro G. Company y Mario Hernández; la visita a un médico de una mujer con fuertes dolores mensturales en 'Es normal, de Tani Medina; la discusión entre hermanos por la situación de una madre enferma en 'Discordia', de Álvaro Amate, o una reflexión crítica sobre la actitud frente a los problemas que nos rodean, con 'Medusas', de Iñaki Sánchez Arrieta. Por su parte, 'Patrimonio', de Aitor Abio, aborda la conflictividad laboral dentro de una empresa en la que se prevén despidos; 'Egoísta', de Teresa Bellón y Úrsula Gutiérrez, sigue a una pareja que no tiene claro si quiere o no tener hijos; 'Selección Natural', de Joan Álvarez, es una reflexión sobre la empatía y nuestra relación con los demás; y 'Violetas', de Borja Escribano, sigue a Juan y a Manuel, dos enamorados que tratan de mantener una relación clandestina en la España de 1945.

«Es una selección equilibrada y de gran calidad», explican desde la asociación organizadora, Kultura Kalean! Elkartea acerca de esta última sesión estival. El grueso del festival se celebró del 25 al 28 de junio con más de 9.000 participantes. A los títulos seleccionados se le sumaron diferentes conciertos de bandas como The Bellrays, Sex Museum o Anaut.