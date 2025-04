Las familias se unen a las protestas de los profesores para presionar a Educación

En el noveno día de huelga en la enseñanza pública vasca, las familias se han sumado a las reivindicaciones de los profesores y les han ... mostrado todo su apoyo. Lo han hecho durante una concurrida concentración en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria a la que a partir de las 17.00 horas de este miércoles se han sumado miembros de una treintena de AMPAs alavesas. Padres, madres, abuelos, abuelas, niños y niñas se han juntado con sus pancartas y silbatos bajo el lema 'Porque la responsabilidad también es nuestra, las familias también a favor de una escuela pública de calidad'.

«Sin una mejora de las condiciones laborales del profesorado no se puede garantizar la calidad educativa. Por eso, hacemos nuestras todas sus reivindicaciones», han trasladado los convocantes, que han hecho un llamamiento al departamento de Educación en general y a la consejera Begoña Pedrosa en particular para que se sienten a negociar con los sindicatos. Desde el pasado lunes no se han reunido y las centrales sindicales denuncian que no han recibido ninguna propuesta por escrito.

«Les pedimos que se abran a las negociaciones porque una situación de huelgas no se puede mantener durante tanto tiempo porque afecta al curso escolar de nuestros hijos y dificulta a las familias mucho la conciliación», ha señalado Estitxu Ruiz de Arcaute, de la asociación Aldaiaberri del colegio Aldaialde. Desde las AMPAs han denunciado la actitud de la consejería de Educación, ya que «no parecen dispuestos a negociar nada».

Por su parte, a pesar de la pérdida de horas lectivas, comprenden la dinámica de huelgas iniciada por el profesorado en los últimos meses. «Lo entendemos porque aunque nos perjudique mucho vemos que si no hay presión y no hay protesta no se dan avances ni mejoras», ha subrayado Ruiz de Arcaute. Los progenitores hacen suyas reivindicaciones como la de más personal educativo y reducción de ratios en las aulas, contratación de más personal docente especializado, formación continua, liberar al personal docente de tareas administrativas, ampliación de perfiles profesionales o políticas lingüísticas efectivas.

La protesta de las familias se ha producido apenas unas horas después de que miles de profesores hayan recorrido las calles de Vitoria por un nuevo convenio y mejoras en sus condiciones laborales. Trabajadores de todo Euskadi se han trasladado a la capital alavesa para participar en la manifestación centralizada que ha finalizado con una ruidosa sentada frente a la sede del Gobierno vasco en Lakua.