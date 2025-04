Una manifestación multitudinaria de profesores pide a Educación en Vitoria que abra una «negociación real»

Miles de profesores han vuelto a llenar las calles en el noveno de día de huelga por un convenio nuevo y la mejora de sus ... condiciones laborales. La convocatoria que ha cerrado este ciclo de movilizaciones ha sido única en Vitoria, lo que ha permitido a los sindicatos exhibir músculo y reunir a más de 5.000 docentes, según los primeros cálculos de la Polícia Local. La manifestación, multitudinaria, ha partido a las 11.30 horas desde el Palacio Europa, en la Avenida Gasteiz. Allí un carril ha quedado cortado al tráfico hasta que el bloque ha llegado frente a la sede del Gobierno vasco.

Sus reivindicaciones al departamento de Educación, que dirige la consejera Begoña Pedrosa, son claras: «Que nos llame y abra una negociación real», han coincidido los portavoces de los distintos sindicatos implicados Steilas, LAB, ELA y Comisiones Obreras (CC OO).

«Su condición para hablar era que no estuviéramos en huelga. Esperamos que una vez que ha terminado, pongan sobre la mesa los contenidos suficientes para dar respuesta a las necesidades del profesorado. Y la mejor manera de saberlo es escucharnos y ver el enfado que hay en las calles», ha apuntado Haizea Arbide, de Steilas. «Si no fuera así, seguiremos con estas dinámicas», ha anunciado.

«Que dejen de escenificar mesas»

Es decir, por el momento, le darán al Ejecutivo autonómico un tiempo cautelar para que pueda actuar. Pero, si pasados los días continúan sin sentirse escuchados, no desechan la idea de, incluso, abrir una huelga indefinida. «Todas las opciones están abiertas. No descartamos nada», han trasladado. Desde LAB, Aritz Villar, sí ha señalado que se han dado «pequeños pasos», pero «todavía no responden a nuestras reclamaciones».

«El mensaje es evidente, después de quince años ya es hora de mejorar las condiciones y dotar de recursos a las escuelas para responder a la diversidad. Que dejen de escenificar mesas. Ya es hora de que haya una verdadera negociación», ha urgido. Tanto ELA como CCOO han cifrado el seguimiento en un «75%» y dicen que, con el paso de las jornadas, ese apoyo ha ido «en aumento».

«El personal está dejando claro que cualquier contenido no va a ser valido. Necesitamos recursos, que haya estabilidad en el empleo, bajada de ratios... Tienen que ponerse manos a la obra porque, de lo contrario, habrá más huelgas», ha valorado Miren Zubizarreta, de ELA.