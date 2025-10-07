Etxebarria defiende la cumbre de Vitoria como «crucial para reforzar los valores democráticos»

La 'macrocumbre' de Gobierno Abierto de Vitoria ya está en marcha. La alcaldesa, Maider Etxebarria, ha sido la encargada de dar comienzo al plenario ... de apertura de esta cita, el «mayor» congreso en la historia de la ciudad. Durante la apertura, la regidora ha defendido este encuentro como una «crucial para reforzar el multilateralismo y reivindicar la convivencia y los valores democráticos».

La regidora ha intervenido ante el Plenario en castellano, euskera, inglés, francés y alemán. Durante su alocución, la alcaldesa de Vitoria ha alertado sobre «el crecimiento de los discursos autoritarios» y una «violencia» que «alimentan una fragmentación que choca con los valores universales que nos inspiran». Para combatir esto, Etxebarria ha defendido «la transparencia, la participación y la mejora en los procesos de rendición de cuentas» para «generar confianza en la ciudadanía».

La alcaldesa ha agradecido a los participantes su asistencia a Vitoria, que vive «el mayor encuentro internacional de su historia» y, al mismo tiempo, «una oportunidad única para empoderar la gobernanza local, mejorar la colaboración internacional y conocer propuestas innovadoras en materia de Gobierno abierto», ha desgranado. «Hoy abrimos nuestra ciudad al mundo para reforzar nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos y el buen gobierno. Ejecutivos de todo el mundo y representantes de la sociedad civil están aquí para compartir objetivos y reflexiones en un momento clave para la democracia», ha proclamado.

Etxebarria ha invitado a los asistentes a la cumbre a «disfrutar de los encantos que les rodean» en los huecos que les queden libres entre ponencia y ponencia. «Este es un lugar sostenible que presume de historia, cultura y sabores. Les aseguro que la inmersión les va a merecer la pena. Queremos aprovechar esta oportunidad para mostar al mundo nuestra identidad, las sesiones están yendo más allá de los confines del Palacio Europa», ha afirmado.