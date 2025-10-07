El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Etxebarria ha sido la encargada de dar comienzo a la cumbre. Igor Martín
Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto

Etxebarria defiende la cumbre de Vitoria como «crucial para reforzar los valores democráticos»

La alcaldesa ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida al evento y ha invitado a los delegados a «disfrutar de los encantos» de la capital alavesa

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Martes, 7 de octubre 2025, 13:08

Comenta

La 'macrocumbre' de Gobierno Abierto de Vitoria ya está en marcha. La alcaldesa, Maider Etxebarria, ha sido la encargada de dar comienzo al plenario ... de apertura de esta cita, el «mayor» congreso en la historia de la ciudad. Durante la apertura, la regidora ha defendido este encuentro como una «crucial para reforzar el multilateralismo y reivindicar la convivencia y los valores democráticos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fin a la huelga de los jardineros de Vitoria
  2. 2 Suspenden un partido de fútbol regional en Vitoria tras la agresión a un árbitro
  3. 3

    Vitoria necesitará «hasta un año» para recuperar sus jardines tras el fin de la huelga
  4. 4

    El garaje comunitario de Vitoria donde más roban está en Adurza
  5. 5

    Los arquitectos de Álava distinguen el valor «contundente y rompedor» de un edificio moderno de la calle Florida
  6. 6

    El diputado general de Álava dice que las colonias de Bernedo «no tendrían que haberse producido, son muchas denuncias»
  7. 7

    La FIFA confirma que el abuelo de Garcés nació en Argentina y no en Malasia
  8. 8 Roba en Vitoria un móvil y un reloj tras atacar con un palo y atropellar con su patinete a sus víctimas
  9. 9

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  10. 10

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Etxebarria defiende la cumbre de Vitoria como «crucial para reforzar los valores democráticos»

Etxebarria defiende la cumbre de Vitoria como «crucial para reforzar los valores democráticos»