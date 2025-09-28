El Estadio terminará en un año la obra de su edificio principal

El trampolín es el símbolo principal de la Fundación Estadio desde hace más de sesenta años. En el proceso de transformación integral que está acometiéndose ... en el recinto del Paseo de Cervantes también se reparó esta estructura, desde donde sus abonados más valientes han saltado durante el reciente verano. Pero esta intervención se aprovechó para incorporar una iluminación que resalta su figura y que se estrenó ayer aprovechando que cada vez anochece más temprano. Unas tiras LED que permanecerán encendidas hasta el cierre de las instalaciones y que buscan evidenciar esa operación de 'lifting' a la que está sometiéndose el centro que gestiona la Fundación Vital presidida por Jon Urresti.

Un nuevo hito para el Estadio, que continúa con la metamorfosis del edificio principal que, según ha podido saber EL CORREO, ya tiene fecha de inauguración. En el cronograma que manejan sus máximos responsables se calcula que dentro de exactamente un año se podrá proceder al estreno del módulo principal donde se situarán dos piscinas cubiertas de 25 metros y una tercera de iniciación, una sala de fitness de 2.000 metros cuadrados, otra para entrenamiento funcional, un spa que será el más grande de Euskadi y una terraza exterior de 1.600 metros cuadrados preparada para hacer deporte o disfrutar del aire libre. La idea es que sus 20.000 abonados puedan inaugurar todo esto a finales de septiembre de 2026 si no surgen imprevistos indeseados.

Ampliar Imagen del edificio social que recibe a los abonados. Rafa Gutiérrez

Ahora parece muy complicado imaginar que se llegará a tiempo para esa fecha, pues el 'esqueleto' del edificio se encuentra a la vista de todos los visitantes. Pero en los últimos meses se ha conseguido avanzar a pasos agigantados en la preparación de algunos de sus espacios, aseguran quienes han podido verlo por dentro. De hecho, el edificio estará listo de cara al próximo verano, aunque esa recta final se aprovechará para rematar los últimos detalles. Eso sí, en la próxima campaña estival se abrirán los vestuarios situados en la esquina más cercana al trinquete y a la piscina del trampolín para que los abonados ya no tengan que cambiarse de ropa y ducharse en los barracones. Esto, además, permitirá aprovechar una mayor extensión de zonas verdes.

Y es que esa ha sido tal vez la única queja que se ha registrado de manera recurrente por parte de sus responsables, que aprecian la «comprensión» de los usuarios conscientes de las ventajas que conllevará esta obra. Poco dudan de que era necesaria para unas instalaciones que poco a poco se habían quedado anticuadas, pese a los retoques que se han realizado cada cierto tiempo.

Espacio gastronómico

La zona de hostelería también será parte de esa gran transformación. De ahí que el 6 de octubre se procederá al cierre del bar-restaurante, aunque su servicio se reubicará con carácter temporal en la actual zona de 'coworking' contigua. A partir de ese momento arrancará una obra que buscará modernizar el espacio gastronómico y adaptarlo a los nuevos tiempos con la idea de que regrese de cara a Semana Santa, que en 2026 cae entre marzo y abril. La idea es 'repotenciar' ese carácter social del Estadio y aprovechar de una forma más eficiente los espacios, aunque manteniendo algunas de sus señas de identidad como la terraza que se asoma a la entrada y desde donde se aprecia el estadio de fútbol de Mendizorroza.

Porque la 'filosofía' de este proyecto sigue siendo transformar el recinto de la Fundación Vital manteniendo sus servicios en la mayor proporción posible. Sirva como ejemplo que en la última semana se ha instalado el 'globo' que, a partir de mañana y hasta el próximo verano, cubrirá por segundo curso consecutivo la piscina familiar para que los amantes de la natación puedan seguir cumpliendo con la rutina de largos que hacían en la pileta interior. Una carpa que el pasado ejercicio fue una exitosa sorpresa. Esa 'burbuja' es lo suficientemente amplia como para cubrir los 50 metros de largo de la piscina por 22 de ancho, y es «muy alta», por lo que no se percibe apenas condensación. En su interior hay cuatro calles de 50 metros para nadar y se mantendrá también una zona destinada al ocio acuático, más enfocada a las familias.

«A partir de aquí sólo quedaría diseñar la transformación del edificio juvenil, donde se encuentra la 'piscina de pingüinos'. Hay muchas ganas porque el abonado del Estadio es muy exigente, pero también hemos detectado mucho interés porque hemos conseguido contar con alternativas dignas para mantener este servicio durante esta transición», afirma Jon Urresti, presidente de la Fundación Vital.