El concurrido trampolín del Estadio en verano estrenó ayer una llamativa iluminación. Rafa Gutiérrez

El Estadio terminará en un año la obra de su edificio principal

El trampolín estrenó ayer su iluminación, mañana se reabrirá el globo de la piscina familiar y el 6 de octubre se trasladará su local hostelero para transformarlo

Ander Carazo

Ander Carazo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:36

El trampolín es el símbolo principal de la Fundación Estadio desde hace más de sesenta años. En el proceso de transformación integral que está acometiéndose ... en el recinto del Paseo de Cervantes también se reparó esta estructura, desde donde sus abonados más valientes han saltado durante el reciente verano. Pero esta intervención se aprovechó para incorporar una iluminación que resalta su figura y que se estrenó ayer aprovechando que cada vez anochece más temprano. Unas tiras LED que permanecerán encendidas hasta el cierre de las instalaciones y que buscan evidenciar esa operación de 'lifting' a la que está sometiéndose el centro que gestiona la Fundación Vital presidida por Jon Urresti.

