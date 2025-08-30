La Ertzaintza blinda los alrededores de Mendizorroza para evitar peleas entre radicales del Alavés y del Atlético
El dispositivo activo hasta el inicio del partido de LaLiga lleva ya alrededor de medio centenar de identificados sin incidentes reseñables
Sábado, 30 de agosto 2025, 12:25
La Ertzaintza no quiere que se repitan los disturbios de otras ocasiones. En puertas del Alavés-Atlético de Madrid (hoy, 17.00 horas) ha blindado ... los alrededores del estadio de Mendizorroza para evitar que radicales de ambos equipos puedan llegar a las manos.
La presencia policial en Ariznabarra, San Martín o Ciudad Jardín es notoria desde primera hora de la mañana. Se busca, ante todo, un efecto disuasorio.
Al menos nueve patrullas de la comisaría de Portal de Foronda y tres furgonetas de la Brigada Móvil patrullan por la zona, sin descuidar otros barrios como el Casco Viejo o Adurza con el objetivo de abortar cualquier tipo de violencia. En anteriores duelos entre ambos equipos ya se produjeron escaramuzas entre grupúsculos radicales de los dos clubes.
Por el momento, según ha sabido este periódico, se han producido «alrededor de medio centenar» de identificaciones. La práctica totalidad de esas personas eran seguidores del Alavés, dado que aunque algunos hinchas del Atlético ya se están dejando ver por la ciudad se espera que el grueso de ellos no llegue antes de las 13.00 horas.
Se espera que cerca de 300 seguidores rojiblancos lleguen a la capital de Euskadi para vivir en directo el partido. La duda es cuántos integrantes del peligroso Frente Atlético vendrán.
