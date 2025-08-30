El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Ertzaintza blinda los alrededores de Mendizorroza para evitar peleas entre radicales del Alavés y del Atlético

El dispositivo activo hasta el inicio del partido de LaLiga lleva ya alrededor de medio centenar de identificados sin incidentes reseñables

David González

David González

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:25

La Ertzaintza no quiere que se repitan los disturbios de otras ocasiones. En puertas del Alavés-Atlético de Madrid (hoy, 17.00 horas) ha blindado ... los alrededores del estadio de Mendizorroza para evitar que radicales de ambos equipos puedan llegar a las manos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

