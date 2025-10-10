El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Movilización de los trabajadores de Maderas de Llodio. Jesús Andrade

El ERE de Maderas de Llodio sigue adelante y mantiene los 39 despidos

El comité de empresa denuncia que la firma no ha querido llegar a ningún acuerdo tras presentar cinco propuestas

B. Mallo

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:30

Comenta

El expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la dirección de Maderas de Llodio, que contempla 39 despidos en la planta alavesa, continúa adelante ... con esa misma cifra sobre la mesa una vez finalizado el periodo de consultas sin acuerdo alguno entre la firma y el comité. Desde la parte social denuncian que los representantes de la filial del Grupo Garnica «nunca tuvieron voluntad de negociar de verdad» y reflejan que ante las cinco propuestas que les trasladaron el único movimiento fue una reducción de cuatro despidos, de 39 a 35. Una solución «inaceptable» para los empleados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El desliz del rey Felipe VI en la cumbre mundial de Vitoria: saluda al «diputado general de Ávila»
  2. 2

    El desliz del rey Felipe VI en la cumbre mundial de Vitoria: saluda al «diputado general de Ávila»
  3. 3

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  4. 4

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La Ertzaintza detiene a tres jóvenes como sospechosos de un doble apuñalamiento en Vitoria
  7. 7 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  8. 8

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  9. 9

    Pillado cuando huía con una veintena de camisetas de la NBA y dinero de una tienda de Vitoria
  10. 10

    Álava admite que no existió ningún tipo de control sobre los udalekus de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El ERE de Maderas de Llodio sigue adelante y mantiene los 39 despidos

El ERE de Maderas de Llodio sigue adelante y mantiene los 39 despidos