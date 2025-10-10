El ERE de Maderas de Llodio sigue adelante y mantiene los 39 despidos

El expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la dirección de Maderas de Llodio, que contempla 39 despidos en la planta alavesa, continúa adelante ... con esa misma cifra sobre la mesa una vez finalizado el periodo de consultas sin acuerdo alguno entre la firma y el comité. Desde la parte social denuncian que los representantes de la filial del Grupo Garnica «nunca tuvieron voluntad de negociar de verdad» y reflejan que ante las cinco propuestas que les trasladaron el único movimiento fue una reducción de cuatro despidos, de 39 a 35. Una solución «inaceptable» para los empleados.

Los representantes de los trabajadores han señalado que durante este periodo de consultas han planteado cinco propuestas para mantener la actividad y el empleo en la planta, pero que todas ellas han sido rechazadas por la dirección. Lamentan que se hayan negado a valorar estas opciones «para garantizar el empleo y el futuro» de Maderas de Llodio.

La tramitación del ERE seguirá ahora adelante con esos 39 despidos, que, según denuncian los trabajadores, supondrán la pérdida del 25% de los empleos de la planta y el traslado a otras ubicaciones del 40% de la producción que en estos momentos se lleva a cabo en Llodio.

Garnica ha justificado esta medida por «causas productivas y organizativas, dado que quieren llevarse parte de la producción a otras plantas del grupo», según la versión difundida por el comité de empresa. Sin embargo, los sindicatos niegan ese motivo y afirman que «no existen razones productivas ni organizativas que justifiquen esos despidos: se trata únicamente de una decisión orientada al beneficio económico sin considerar el coste humano».

Los representantes de los trabajadores sostienen, asimismo, que el movimiento «constituye una deslocalización que pone en riesgo el futuro de la planta de Maderas de Llodio y de nuestra comarca».