Las tandas son las encargadas de trasladar la sal al almacén. Rafa Gutiérrez

El entroje cierra mañana enSalinas un año «excelente»

El fin de la recogida de la sal se celebrará porteando este 'oro blanco' al almacén del pueblo con cánticos, bailes y un pintxo-pote

Ania Ibañez

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:14

La asociación de salineros Gatzagak ya tiene todo listo para celebrar mañana la Fiesta del Entroje en Salinas de Añana. Este acto conmemora el fin ... de la recogida del 'oro blanco', que este año se prevé «muy buena», pues ha sido un «año excelente», adelanta Montse López de Aretxabaleta, secretaria del colectivo. «Aquí el enemigo es la lluvia, por lo que julio y agosto han sido muy buenos en ese sentido y el viento se ha adaptado a lo que necesitamos», añade.

