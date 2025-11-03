El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Encuentran una serpiente exótica en una parada de autobús de Vitoria

Bomberos y Policía Local se personaron en el lugar, en la calle Pedro de Asúa, para capturarla y llevarla al Centro de Protección de Animales

I. M.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:39

Comenta

Susto morrocotudo en una parada de autobús de Vitoria, donde unos viandantes se encontraron con una serpiente exótica. Fue en la calle Pedro de Asúa. en el barrio de San Martín, el viernes por la tarde. Un suceso que requirió la presencia de efectivos de la Policía Local y los bomberos de la capital alavesa.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, los agentes policiales ya habían controlado la situación tras introducir a la serpiente en una caja. Remitieron entonces una fotografía al Centro de Protección de Animales del Ayuntamiento, para su identificación, confirmando que se trataba de de un ejemplar de serpiente real de California (Lampropeltis californiae), una especie que no es venenosa.

En España ha sido introducida en la isla de Gran Canaria, donde es una especie invasora que puede encontrarse en una gran variedad de hábitats (bosques, matorrales, prados, pantanos, desiertos, zonas de cultivo). Y es una especie común en el mercado de mascotas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un condenado por violar a su nieta en Vitoria paga 7.000 euros para obtener beneficios penitenciarios
  2. 2

    La Policía Local usa la misma foto de radar para multar a un conductor 3 veces en días distintos en Vitoria
  3. 3

    Un condenado por violar a su nieta en Vitoria paga 7.000 euros para obtener beneficios penitenciarios
  4. 4

    Habla el líder de las quedadas de coches en Vitoria: «Vamos a seguir haciéndolas»
  5. 5

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  6. 6 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  7. 7

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  9. 9

    Una ladrona lanza gas pimienta a su víctima y obliga a desalojar un bar en Vitoria
  10. 10

    Los nuevos vitorianos se abren camino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Encuentran una serpiente exótica en una parada de autobús de Vitoria

Encuentran una serpiente exótica en una parada de autobús de Vitoria