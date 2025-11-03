Encuentran una serpiente exótica en una parada de autobús de Vitoria Bomberos y Policía Local se personaron en el lugar, en la calle Pedro de Asúa, para capturarla y llevarla al Centro de Protección de Animales

I. M. Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:39 Comenta Compartir

Susto morrocotudo en una parada de autobús de Vitoria, donde unos viandantes se encontraron con una serpiente exótica. Fue en la calle Pedro de Asúa. en el barrio de San Martín, el viernes por la tarde. Un suceso que requirió la presencia de efectivos de la Policía Local y los bomberos de la capital alavesa.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, los agentes policiales ya habían controlado la situación tras introducir a la serpiente en una caja. Remitieron entonces una fotografía al Centro de Protección de Animales del Ayuntamiento, para su identificación, confirmando que se trataba de de un ejemplar de serpiente real de California (Lampropeltis californiae), una especie que no es venenosa.

En España ha sido introducida en la isla de Gran Canaria, donde es una especie invasora que puede encontrarse en una gran variedad de hábitats (bosques, matorrales, prados, pantanos, desiertos, zonas de cultivo). Y es una especie común en el mercado de mascotas.