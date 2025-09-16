El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tren Alvia en tránsito por Vitoria. Igor Aizpuru

Elkarrekin reclama un tren que llegue a Madrid a las 8 de la mañana o un enlace directo con el AVE de Burgos

Registra una moción en las Juntas Generales para exigir transporte público que facilite los desplazamientos de los alaveses a la capital

B. Mallo

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:09

Vitoria no cuenta con un tren a Madrid a primera hora de la mañana. El más madrugador de los que pasan por la calle Dato ... llega a la capital española hacia las 10. Un horario que en muchos casos resulta insuficiente para realizar transbordos y conexiones con otros convoyes para quienes buscan un enlace a otro destino. Y que tampoco encaja a quienes se desplazan por motivos laborales. Por ello, Elkarrekin Podemos ha registrado una moción en las Juntas Generales en la que reclama una mejora en esta conexión. Plantea varias soluciones: un tren que parta desde Vitoria a las 5 de la mañana para estar en Madrid a las 8 o un tren o un autobús especial que permita llegar a Burgos para tomar allí el AVE a la capital española a las 6.40 horas.

