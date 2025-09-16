Elkarrekin reclama un tren que llegue a Madrid a las 8 de la mañana o un enlace directo con el AVE de Burgos
Registra una moción en las Juntas Generales para exigir transporte público que facilite los desplazamientos de los alaveses a la capital
B. Mallo
Martes, 16 de septiembre 2025, 11:09
Vitoria no cuenta con un tren a Madrid a primera hora de la mañana. El más madrugador de los que pasan por la calle Dato ... llega a la capital española hacia las 10. Un horario que en muchos casos resulta insuficiente para realizar transbordos y conexiones con otros convoyes para quienes buscan un enlace a otro destino. Y que tampoco encaja a quienes se desplazan por motivos laborales. Por ello, Elkarrekin Podemos ha registrado una moción en las Juntas Generales en la que reclama una mejora en esta conexión. Plantea varias soluciones: un tren que parta desde Vitoria a las 5 de la mañana para estar en Madrid a las 8 o un tren o un autobús especial que permita llegar a Burgos para tomar allí el AVE a la capital española a las 6.40 horas.
«Es necesario ofrecer un servicio público que permita a los vecinos de nuestra ciudad llegar a Madrid a primera hora para poder hacer gestiones o enlazar con otros trenes», ha argumentado el procurador de Ezker Anitza-IU dentro del grupo de Elkarrekin.
La formación plantea hasta tres alternativas para mejorar esa conectividad que motiva «habituales y razonadas quejas de quienes se desplazan habitualmente a Madrid y no disponen de ningún medio de transporte público que les deje a primera hora de la mañana».
La opción que marcan como prioritaria, dirigida al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, sería establecer «un tren de ancho intercambiable» que partiendo desde Vitoria o en tránsito por la estación de la calle Dato continuara el recorrido y horarios del AVE Burgos-Madrid, llegando a la capital a las 8 de la mañana.
La segunda alternativa, también con el Gobierno central como destinatario, sería la implantación de un tren regional que saliese de la capital alavesa a las 5 de la mañana y llegase a Burgos con tiempo suficiente como para que los usuarios pudiesen acceder al AVE, con la opción añadida de integrar este convoy a su regreso en los servicios de Cercanías de Álava.
La tercera vía que defienden pasa por un servicio de autobús gestionado por la Diputación alavesa para llegar a Burgos y allí optar ya por el tren de alta velocidad de las 7.40 horas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.