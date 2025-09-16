Elkarrekin reclama un tren que llegue a Madrid a las 8 de la mañana o un enlace directo con el AVE de Burgos

Vitoria no cuenta con un tren a Madrid a primera hora de la mañana. El más madrugador de los que pasan por la calle Dato ... llega a la capital española hacia las 10. Un horario que en muchos casos resulta insuficiente para realizar transbordos y conexiones con otros convoyes para quienes buscan un enlace a otro destino. Y que tampoco encaja a quienes se desplazan por motivos laborales. Por ello, Elkarrekin Podemos ha registrado una moción en las Juntas Generales en la que reclama una mejora en esta conexión. Plantea varias soluciones: un tren que parta desde Vitoria a las 5 de la mañana para estar en Madrid a las 8 o un tren o un autobús especial que permita llegar a Burgos para tomar allí el AVE a la capital española a las 6.40 horas.

«Es necesario ofrecer un servicio público que permita a los vecinos de nuestra ciudad llegar a Madrid a primera hora para poder hacer gestiones o enlazar con otros trenes», ha argumentado el procurador de Ezker Anitza-IU dentro del grupo de Elkarrekin.

La formación plantea hasta tres alternativas para mejorar esa conectividad que motiva «habituales y razonadas quejas de quienes se desplazan habitualmente a Madrid y no disponen de ningún medio de transporte público que les deje a primera hora de la mañana».

La opción que marcan como prioritaria, dirigida al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, sería establecer «un tren de ancho intercambiable» que partiendo desde Vitoria o en tránsito por la estación de la calle Dato continuara el recorrido y horarios del AVE Burgos-Madrid, llegando a la capital a las 8 de la mañana.

La segunda alternativa, también con el Gobierno central como destinatario, sería la implantación de un tren regional que saliese de la capital alavesa a las 5 de la mañana y llegase a Burgos con tiempo suficiente como para que los usuarios pudiesen acceder al AVE, con la opción añadida de integrar este convoy a su regreso en los servicios de Cercanías de Álava.

La tercera vía que defienden pasa por un servicio de autobús gestionado por la Diputación alavesa para llegar a Burgos y allí optar ya por el tren de alta velocidad de las 7.40 horas.