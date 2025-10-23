El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Escuela infantil del Casco Viejo. Blanca Castillo.

ELA reclama que las haurreskolas de Vitoria se mantengan en manos del Ayuntamiento

La intención es que las cinco escuelas infantiles municipales pasen a estar gestionadas por el Gobierno vasco, lo que afectaría a 80 trabajadoras

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:45

El sindicato ELA no está de acuerdo con el plan para que las cinco haurreskolas municipales pasen a manos del Gobierno vasco, un traspaso que ... están preparando entre el Ayuntamiento y el departamento de Educación. El cambio, según reveló la concejala del ramo, Sonia Díaz de Corcuera, afectaría a más de 80 trabajadores de la plantilla local, entre educadoras, conserjes y cocineras.

