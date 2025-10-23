ELA reclama que las haurreskolas de Vitoria se mantengan en manos del Ayuntamiento

El sindicato ELA no está de acuerdo con el plan para que las cinco haurreskolas municipales pasen a manos del Gobierno vasco, un traspaso que ... están preparando entre el Ayuntamiento y el departamento de Educación. El cambio, según reveló la concejala del ramo, Sonia Díaz de Corcuera, afectaría a más de 80 trabajadores de la plantilla local, entre educadoras, conserjes y cocineras.

«ELA se reafirma en que las cinco haurreskolak tiene que ser gestionadas por el Ayuntamiento y con ese objetivo se pondrán en marcha todas las herramientas, tanto movilización como la vía jurídica», ha trasladado la central este jueves a través de un comunicado. «Es imprescindible estabilizar, garantizar y mejorar el servicio que se presta en la actualidad y las condiciones laborales de unas 80 personas trabajadoras que actualmente prestan dicho servicio», añade.

El sindicato denuncia además que el cambio se pretende hacer de manera unilateral y sin tener en cuenta a la parte sindical. «No hay ninguna negociación entre el Ayuntamiento y las secciones sindicales municipales sobre este tema. La única reunión que ha mantenido ELA con el Ayuntamiento ha sido a petición del comité, y en esa reunión no pusieron nada encima de la mesa», critican. En este sentido, piden una reunión y que «se hable claro».

Actualmente la capital alavesa cuenta con una red de 24 centros, de los que cinco (Haurtzaro en el Casco Viejo, Sansomendi, Zaramaga, Lourdes Lejarreta en Lakua y Zabalgana) están en manos del Consistorio, mientras que el resto pertenece al Consorcio Haurreskolak. El objetivo es que todas dependan sólo del Ejecutivo autonómico para cumplir así una proposición no de ley aprobada en el mes de abril en el Parlamento vasco y la orden que la consejera Pedrosa firmó en junio, como reveló EL CORREO.

Los dos tipos de centros son gratuitos y la matrícula se realiza de la misma manera, con iguales criterios de acceso. Pero en el caso de las escuelas infantiles gestionadas por el Gobierno vasco el horario es algo más amplio ya que la entrada se puede realizar desde las 7.30 horas, mientras que en las municipales se abren las puertas a las 8.00 horas. Además las primeras ofrecen a mediodía una hora de servicio más que las gestionadas por el Ayuntamiento (hasta las 14.00 horas). Por su parte, las municipales cuentan con jantoki mientras que las del consorcio no, algo a lo que los padres dan importancia.