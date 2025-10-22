El traspaso de las 5 haurreskolas de Vitoria al Gobierno vasco afecta a más de 80 trabajadoras Los departamentos de Educación del Ayuntamiento y Lakua trabajan en definir los pasos de una integración que es «compleja»

Rosa Cancho Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:10

. Los departamentos de Educación del Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Vitoria siguen tratando de ver qué pasos dar para que las cinco escuelas infantiles municipales pasen a ser gestionadas por el Gobierno vasco, una integración que afectará a más de 80 trabajadores de la plantilla local, entre educadoras, conserjes y cocineras, según dio ayer a conocer la concejala del ramo, Sonia Díaz de Corcuera, a preguntas de EH Bildu. La capital alavesa cuenta con una red de 24 centros, de las que cinco (Haurtzaro en el Casco Viejo, Sansomendi, Zaramaga, Lourdes Lejarreta en Lakua y Zabalgana) están en manos del Consistorio, mientras que el resto pertenece al Consorcio Haurreskolak. El objetivo es que todas dependan sólo del Ejecutivo autonómico para cumplir así una proposición no de ley aprobada en el mes de abril en el Parlamento vasco y la orden que la consejera Pedrosa firmó en junio, como reveló EL CORREO.

Díaz de Corcuera recordó que esta integración afectará a «todas» las escuelas infantiles que ahora están gestionadas por ayuntamientos vascos y que se abordará cada caso de manera diferenciada. Así, admitió que en las escuelas infantiles de la capital alavesa la «situación es compleja» y rehusó hablar de plazos. «Estamos en conversaciones con el departamento de Función Pública y con la parte social también, valorando cada puesto y cada circunstancia. Aún no hay tomada una decisión definitiva», indicó la edil del PNV. Pidió «tranquilidad».

El concejal de EH Bildu Jon Molina recordó qu la medida ademas de a los trabajadores afecta a las familias, ya que las cinco haurreskolas del Ayuntamiento «tienen un plus» en su funcionamiento. Se refirió en concreto a los comedores ecológicos y modelos docentes basados en la «pareja educativa». Sonia Díaz de Corcuera replicó que cada una de las 24 escuelas «dan el máximo de calidad».

Los dos tipos de centros son gratuitos y la matrícula se realiza de la misma manera, con iguales criterios de acceso. En el caso de las escuelas infantiles gestionadas por el Gobierno vasco el horario es algo más amplio ya que la entrada se puede realizar desde las 7.30 horas, mientras que en las municipales se abren las puertas a las 8.00 horas. Además las primeras ofrecen a mediodía una hora de servicio más que las gestionadas por el Ayuntamiento (hasta las 14.00 horas).

Con comedor

Por su parte, las municipales cuentan con jantoki mientras que las del consorcio no, algo a lo que los padres dan importancia. Las haurreskolas de Educación dan la opción de que cada familia lleve la comida para sus hijos, pero en las municipales ofrecen servicio de comedor y los menús que se sirven están elaborados en las cocinas de los propios centros por personal de cocina del Ayuntamiento «a partir de alimentos de temporada y, en su mayor parte, con certificación ecológica».

Para este curso 2025-2026 la oferta entre ambas ha sido de 1.379 plazas, 379 de ellas en escuelas municipales. Desde su gratuidad en 2023 su demanda se ha disparado y en algunos casos las familias no han podido matricular a sus hijos en su primera opción, aunque el Ayuntamiento siempre ha defendido que en otras haurreskolas de la ciudad hay plazas libres. Donde más demanda hay es en las aulas de 0 años y en los barrios más jóvenes.

La duda de cara al futuro está en cómo afectará el descenso imparable de la natalidad a las escuelas infantiles, la última pública que se cerró en Vitoria fue Txantxangorri en 2022.