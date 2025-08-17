Los drones iluminan Nanclares de la Oca La localidad alavesa prescinde por segundo año consecutivo de los fuegos artificiales y apuesta por un espectáculo

El cielo de Nanclares de la Oca volvió este sábado a iluminarse con formas y figuras que invitaban a la fiesta. Gorros mágicos, alas… se dibujaron en altura pasadas las diez y media. Ese espectáculo, 'Fantasía', reunió a 150 drones y figuraba en el programa de fiestas de la localidad, a apenas nueve minutos en coche de Vitoria. Hoy se proyectará otro montaje de drones luminosos, 'Naturaleza salvaje', con hasta 220 de esas pequeñas aeronaves (22.30 horas), que durante quince minutos recrearán un hada, un fénix…

«No son drones con cámaras, como los que solemos ver, sino que cada uno es una lámpara capaz de reproducir más de 16 millones de colores», explica Ernesto Albacete, director comercial de Umiles Group, empresa responsable de la propuesta. ¿Tantos colores? «Yo no distingo más de siete, pero la técnica dice es así», resuelve risueño uno de los fundadores de esta firma, líder en España en el sector de los drones no tripulados. La compañía se fundó en 2016. «Al principio todo esto sonaba muy marciano… Pero veíamos que había posibilidades porque en otros países ya se hacía, pero en España no. Empezamos a desarrollar rápidamente y luego tuvimos que sortear dificultades legislativas», recuerda.

«Estos espectáculos se parecen a los fuegos artificiales, pero sin pólvora, y hemos comprobado que muchos pueblos los prohíben por riesgo de incendios», señala. En Oion, por ejemplo, se anunció hace unos días que no habría fuegos artificiales en sus fiestas por prevención. Esa circunstancia abre una ventana de oportunidad para este tipo de empresas. «No generamos ruido, ni residuos, ni explosiones, y somos respetuosos con el medio ambiente», recalca Albacete.

– ¿Las pirotecnias no os miran con recelo?

– Al principio sí, porque lo consideraban una amenaza, pero poco a poco la percepción ha cambiado. Incluso colaboramos con algunas en un mismo espectáculo, porque drones y pólvora también pueden complementarse.

En Nanclares es el segundo año que cuentan con esta propuesta programada. En su control cuentan con dos técnicos y dos operadores. «Estamos obligados a mantener unas distancias de seguridad. Necesitamos un radio de 150 metros en el que todo está calculado», apunta el gerente de una compañía que también ha producido espectáculos para Port Aventura, festivales de música, campañas publicitarias y programas de televisión.

