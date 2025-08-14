'El Brujo' hechiza a Nanclares de la Oca

«¡Hay que esperar al chupinazo!», decía uno de los ayudantes del 'Brujo' a sus compañeros a escasos minutos de las 18:30. Óscar Salgado, ... quien encarna a este personaje popular desde 2010, esperaba ya sentado y atado con una arnés a la tradicional silla –construída en 1968 para la primera bajada– con visibles nervios. «Lo que más me preocupa es el discurso», explicaba una hora antes, «aunque no lo parezca me da mucha vergüenza hablar al público».

Tras el estallido del petardo, la bóveda de la iglesia desde la que se prepara la parte técnica de la bajada estalló en «¡Vamos, vamos, vamos!» y los ayudantes comenzaron a soltar la cuerda para que el 'Brujo' volara y así pudiera saludar a los cientos de amigos y vecinos que lanzaban champán desde la plaza y coreaban «¡Brujo! ¡Brujo!». Un jolgorio que se vio pausado cuando Óscar paró a mitad de camino para hablar. Y no hubo nervios, pero sí mucha emoción con un discurso que recordó a los que ya no estaban.

«Por Pili, que nos enseñó que siempre hay que estar con una sonrisa», evocó con la voz tomada a su cuñada, antes de recordar a un amigo de su cuadrilla, el 'Kani', que también había fallecido este año. Una emoción que llegó al público y acompañó a Óscar hasta el final del descenso, donde su padre lo recibió con brazos abiertos entre el aplauso del público que daban por iniciadas sus fiestas.

Pero para Óscar y sus ayudantes, la bajada había comenzado a las 17:00 en el Bar Kronos, frente al Ayuntamiento. Con un 'cacharro' en mano, el 'Brujo' se había encontrado con su cuadrilla de amigos en el tradicional poteo que hacen todos los años. Tras hacerse la foto grupal de reglamento, Salgado se despedía para ir hacia la iglesia con sus ayudantes: José Alberto Hernández, Iñaki Royo, Óscar Ruíz de Austri, Giancarlo Danese y, sus hermanos, Asier y Javier Salgado.

Brindis por las fiestas

Su particular kalejira recorrió el pueblo casi entero, con una parada técnica en casa de la madre del 'Brujo' para coger champán, y con saludos de muchos vecinos que se paraban para decirle «¡Ánimo, Brujo!» y «¡Mucha suerte!». «Aquí nos conocemos todos», explicaba José Alberto, «lo raro es que no seamos familiares entre todos».

Una vez en la iglesia, tocaba hacer un brindis con champán. «¡Por las fiestas y por los que no están!», corearon al entrechocar las copas. Tras colocarse el arnés con algo de dificultad (la primera vez se lo puso al revés) y hacer una prueba de sonido, tocaba hacer el sinuoso viaje por las entrañas de la iglesia hasta su tejado, en la que han hecho una abertura para facilitar la bajada.

Primero el grupo de amigos tuvo que subir por una escalera de piedra hasta el campanario, en el que tocaron la campana porque es «obligatorio». Después se debían sentar para acceder dentro del tejado, que cruzaron sobre unas tablas de madera y agachados por las vigas. Con nevera llena de bebidas y de uno en uno, el grupo tomó posiciones, abriendo otra botella de champán justo antes del chupinazo.