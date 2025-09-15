El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Punto donde ha ocurrido un accidente en la N-1.

Dos heridos en un choque entre dos vehículos en Agurain y otros dos en una salida de calzada en Zigoitia

Los cuatro han sido trasladados al hospital Txagorritxu

N. S.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:51

Dos personas han resultado heridas en un choque entre dos vehículos ocurrido en N-1, en el término municipal de Agurain (Álava), sentido Irún, y otras dos en la salida de calzada de un vehículo en Zigoitia, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El primero de los accidentes se ha producido a las 11.28 horas y, como consecuencia del choque, los dos conductores de los coches han sido trasladados al hospital. La grúa ha retirado los vehículos alrededor de las 12.15 horas.

Por otra parte, un coche se ha salido de la calzada en la N-622 en Altube, a su paso por la localidad alavesa de Zigoitia. Sus dos ocupantes han resultado heridos y evacuados a un hospital. Uno de ellos ha tenido que ser rescatado por los bomberos ya que se había quedado atrapado en el interior.

