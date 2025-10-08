La discoteca The End regresa enfocada al tardeo El local ofrecerá todos los sábados «tardes de música, ambiente y compañía» dirigidas a una clientela de 25 a 50 años

The End reabre sus puertas este sábado 11 de octubre enfocado al tardeo. Su objetivo es «llenar las tardes de los sábados de la mejor música, ambiente y compañía» pensadas para una clientela de 25 a 50 años que busca revivir la magia con un toque renovado. El resto de la semana, el local seguirá bajo la marca de la discoteca Glow.

Para esta reinauguración se ha diseñado una programación especial en la que se podrá disfrutar de música en vivo «con la potencia de Son de Ases en concierto», el espectáculo vibrante de La Polaka, música de la época de la mano de dos DJs, un catering exclusivo, chupitos gratis y muchas sorpresas.

Se puede asistir a la inauguración de los 'Tardeos de The End' con invitaciones gratuitas disponibles en las oficinas de Gasteiz On (Herrería, 94). Las entradas se entregarán por orden de llegada y hasta agotar existencias.