El diputado general de Álava pide más jueces y que los policías puedan intervenir contra las armas blancas

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha reconocido este miércoles que los últimos datos publicados sobre la seguridad «no son buenos», aunque el territorio - ... a su parecer- siga siendo una «sociedad segura». Así respondía al PP y Vox en las Juntas Generales que le interrogaban sobre las últimas estadísticas del Ministerio del Interior que evidencian que los delitos han subido un 14,6% en el primer semestre, además, los robos con fuerza en domicilios crecieron un 50,3%; aquellos con violencia e intimidación, 48,1% y los hurtos, un 38,1%.

Pero más allá de analizar los datos, el mandatario alavés ha indicado que hay que «reforzar» la seguridad para que no se limite «la libertad», por lo que -según ha explicado- ha planteado «una serie de propuestas de orden legislativo», es decir, aquellas que tendrán que votarse en el Congreso de los Diputados. En ese sentido, ha solicitado que la mera exhibición de un arma blanca «pudiera ser motivo suficiente para la intervención policial», ya que las navajas y otros artilugios de este tipo son «un factor de inseguridad añadido».

Tal y como reclamó el lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, González ha demandado un mayor número de juzgados y jueces, lo que ayudaría a la «rápida» resolución de estos asuntos. También ha pedido estudiar medidas para reforzar la respuesta penal ante la reincidencia delictiva porque «la reiteración de la comisión genera sensación de impunidad». «Creo que hay que ser comprensivo con el infractor ocasional en los delitos sin violencia, pero hay que ser firmes y rigurosos en los casos en los que haya reincidencia y, sobre todo, multireincidencia«, ha reclamado.

Debate sobre la seguridad

No sólo eso. González ha abogado por «reforzar el apoyo tanto a la Ertzaintza como a la Policía Local», un mensaje que claramente apunta hacia EH Bildu, que en verano llegó a poner en duda el carácter democrático del cuerpo autonómico. «Si hacemos una comparativa, creo que vivimos en una sociedad segura pero, evidentemente, los últimos datos que tenemos no son buenos, por lo que es normal plantear un debate sobre la seguridad», ha rematado.

Unas explicaciones que no han convencido al líder alavés del PP, Iñaki Oyarzabal, que ha acusado al PNV y PSE de «ser los responsables de que no se haya tomado ninguna decisión» y «de haber minimizado y negado el problema durante años». «Las cifras son realmente escandalosas. El aumento de la criminalidad en Álava está siendo exponencial en los últimos años, siendo los delitos más graves los que más aumentan, con violencia e intimidación, los robos con fuerza en domicilio y en la calle, los delitos con lesiones, robos de vehículos, el tráfico de drogas y el robo en los polígonos y en los pueblos», ha argumentado.

«Se dice que el alcalde del PNV, Juan María Aburto, eleva el tono contra la inseguridad, cuando pide a ladrones, agresores y sinvergüenzas que se vayan fuera de Bilbao, pero si nosotros (el PP) decimos okupas y delincuentes fuera somos tachados de racistas y xenófobos», ha lamentado Oyarzabal.

El juntero de Vox, Jonathan Romero, ha denunciado que «Vitoria lidera el aumento de la criminalidad en España» y no ha dudado en relacionarlo con «la inmigración ilegal masiva».