El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El diputado general de Álava pide más jueces y que los policías puedan intervenir contra las armas blancas

Frente a las críticas del PP y Vox, Ramiro González reconoce que los datos de criminalidad «no son buenos» pero el territorio sigue siendo una sociedad «segura»

Ander Carazo
José Manuel Navarro

Ander Carazo y José Manuel Navarro

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:14

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha reconocido este miércoles que los últimos datos publicados sobre la seguridad «no son buenos», aunque el territorio - ... a su parecer- siga siendo una «sociedad segura». Así respondía al PP y Vox en las Juntas Generales que le interrogaban sobre las últimas estadísticas del Ministerio del Interior que evidencian que los delitos han subido un 14,6% en el primer semestre, además, los robos con fuerza en domicilios crecieron un 50,3%; aquellos con violencia e intimidación, 48,1% y los hurtos, un 38,1%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  2. 2

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  3. 3

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  4. 4

    Una propuesta de los jardineros de Vitoria abre la puerta al desbloqueo de 6 meses de huelga
  5. 5

    La mejor gilda de Euskadi se elabora en Vitoria
  6. 6

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  7. 7

    La muerte de sor Isabel deja el convento de San Juan de Acre de Salinas con una monja
  8. 8

    Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  9. 9

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  10. 10

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El diputado general de Álava pide más jueces y que los policías puedan intervenir contra las armas blancas

El diputado general de Álava pide más jueces y que los policías puedan intervenir contra las armas blancas