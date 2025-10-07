El diputado general de Álava dice que las colonias de Bernedo «no tendrían que haberse producido, son muchas denuncias»

El escándalo del campamento de Bernedo acumula ya doce denuncias por supuestos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo y coacciones. «Son muchas denuncias», ha ... lamentado el diputado general de Álava, Ramiro González, que ha señalado que «lo que hemos conocido hasta ahora nos lleva a concluir que estas colonias de esa manera no tendrían que haberse producido». «Hay 12 padres y madres que consideran que hay cosas que ocurrieron en esos campamentos que pueden ser delito. Son muchas denuncias», ha incidido.

El máximo responsable del Ejecutivo foral ha expresado su «compromiso con mejorar la coordinación y realizar el desarrollo normativo necesario para que estas situaciones no vuelvan a producirse». Ese es el cometido, ha recordado, de la mesa técnica constituida esta misma semana por el Gobierno vasco y las diputaciones vascas. «Una de las líneas de trabajo es la mejora de la normativa en la materia y la mejora de los cauces de colaboración entre las instituciones». Esta mesa «abordará esos cambios que son necesarios para implementar esas mejoras», ha transmitido el mandatario jeltzale en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes.

Cuestionado sobre la forma de actuar de la institución foral con este campamento que no estaba controlado, González ha trasladado que, por «respeto institucional», será la diputada de Cultura y Deporte, la socialista Ana del Val, quien dará «todas las explicaciones» este jueves en las Juntas Generales de Álava «con absoluta transparencia». «Tenemos el compromiso de la absoluta transparencia en relación con esta cuestión», ha repetido.

«No se trata de que cada institución diga hasta dónde llega su ámbito de competencia y hasta dónde cree que llega el ámbito de competencia de otras instituciones, sino de poner todos los detalles de nuestra parte para mejorar la coordinación. Y esa, desde luego, es la voluntad de la Diputación. Y lo vamos a hacer a través de esa mesa de trabajo», ha reiterado.