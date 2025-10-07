El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las viejas escuelas de Bernedo, donde se celebran las colonias de la asociación Sarrea Euskal Udalekua Elkartea.

Las viejas escuelas de Bernedo, donde se celebran las colonias de la asociación Sarrea Euskal Udalekua Elkartea. Igor Aizpuru
Escándalo en un udaleku de Bernedo

El diputado general de Álava dice que las colonias de Bernedo «no tendrían que haberse producido, son muchas denuncias»

El diputado general de Álava dice que las colonias de Bernedo «no tendrían que haberse producido, son muchas denuncias»

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Martes, 7 de octubre 2025, 12:28

Comenta

El escándalo del campamento de Bernedo acumula ya doce denuncias por supuestos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo y coacciones. «Son muchas denuncias», ha ... lamentado el diputado general de Álava, Ramiro González, que ha señalado que «lo que hemos conocido hasta ahora nos lleva a concluir que estas colonias de esa manera no tendrían que haberse producido». «Hay 12 padres y madres que consideran que hay cosas que ocurrieron en esos campamentos que pueden ser delito. Son muchas denuncias», ha incidido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fin a la huelga de los jardineros de Vitoria
  2. 2

    Los arquitectos de Álava distinguen el valor «contundente y rompedor» de un edificio moderno de la calle Florida
  3. 3 Suspenden un partido de fútbol regional en Vitoria tras la agresión a un árbitro
  4. 4

    Vitoria necesitará «hasta un año» para recuperar sus jardines tras el fin de la huelga
  5. 5

    El garaje comunitario de Vitoria donde más roban está en Adurza
  6. 6

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  7. 7

    La FIFA confirma que el abuelo de Garcés nació en Argentina y no en Malasia
  8. 8 Roba en Vitoria un móvil y un reloj tras atacar con un palo y atropellar con su patinete a sus víctimas
  9. 9

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  10. 10

    El Superior vasco condena a Laguardia a indemnizar con 31.000 euros a su exsecretario por daños morales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El diputado general de Álava dice que las colonias de Bernedo «no tendrían que haberse producido, son muchas denuncias»