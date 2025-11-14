El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido en Vitoria tras agredir a su pareja delante de su hija y huir del domicilio

Los hechos ocurrieron en un portal del Casco Histórico

N. S.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:57

Comenta

Agentes de Policía Local detuvieron este jueves a un varón de 30 años como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

Los hechos comenzaron alrededor de las 18:30 cuando una llamada al 092 alertaba de una agresión de un hombre a una mujer en un portal del Casco Histórico. Rápidamente varios agentes se desplazaron al lugar y se entrevistaron con ella, que se encontraba en compañía de su hija menor de edad. Instantes antes de la llegada de las patrullas, su pareja había escapado del domicilio.

Las patrullas recabaron información de lo ocurrido. Al parecer, durante una discusión familiar, el varón la había agredido en la zona de entrada al inmueble. En vista de lo sucedido, otros agentes trataron de encontrar al presunto agresor por las inmediaciones, aunque sin éxito. Horas más tarde, en torno a las 22:30, se percataron de que podría haber regresado a la vivienda. Allí lo localizaron y procedieron a su detención.

