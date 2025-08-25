Detenido en Vitoria por arremeter contra dos policias tras negarse a hacer la prueba de alcoholemia La patrulla le había echado el alto después de que este hombre cometiera una infracción de tráfico con su patinete eléctrico

I. M. Lunes, 25 de agosto 2025, 16:12 Comenta Compartir

La Policía Local de Vitoria detuvo el domingo por la mañana a un varón de 37 años por un delito de atentado a agentes de la autoridad. Los hechos ocurrieron sobre las 07:30 horas, cuando na patrulla observó a este hmobre cometiendo una infracción de tráfico mientras circulaba por la calle Manuel Iradier en un patinete eléctrico del que se cayó un vaso de plástico.

Un agente le ordenó entonces que detuviera la marcha. El individuo reconoció que había bebido e intentó evitar las pruebas de alcoholemia. En este sentido, no solo hizo caso omiso de los requerimientos policiales, sino que terminó arremetiendo contra los agentes, por lo que finalmente fue detenido.

Además, otro varón de 26 años fue detenido la madrugada del domingo por robo con violencia. Fue a las 5:30 horas, en la confluencia de las calles Estatuto de Gernika y Olaguíbel. Allí un ciudadano manifestaba que instantes antes dos varones se le habían acercado y uno de ellos le había arrancado la cadena de oro que llevaba en el cuello.

Tras un forcejeo con él, el presunto ladrón y su acompañante salieron huyendo del lugar. Sin embargo, gracias a la descripción aportada por la víctima, otra patrulla localizó a ambos varones en la plaza de la Provincia. Los agentes les realizaron un cacheo superficial encontrando un móvil de dudosa procedencia y que les fue incautado. En vista de lo sucedido y de que el demandante del servicio lo identificó como el autor de los hechos, la patrulla procedió a su detención.