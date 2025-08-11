Detenido en Vitoria por agredir a su ex pareja delante del hijo menor de ambos El arresto se produjo alrededor de las 15.30 horas en el barrio del Anglo

Nuria Nuño Lunes, 11 de agosto 2025, 14:09 | Actualizado 14:45h.

Agentes de la Policía Local detuvieron el viernes por la tarde en Vitoria a un hombre de 43 años como presunto autor de un delito de lesiones, en el ámbito de la violencia de género. El arresto se produjo alrededor de las 15.30 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en el barrio del Anglo fue requerida por la Central de Coordinación policial para que se personara en un domicilio. Al parecer, un varón había «agredido» a una mujer.

Los agentes llegaron rápidamente al lugar. Allí se entrevistaron con la víctima, el presunto agresor y varios testigos que manifestaron haber visto cómo «el hombre agredía a la mujer en presencia de un menor de edad». Resultó que habían sido pareja y el niño era hijo de ambos. En vista de las manifestaciones y de las lesiones que presentaba la mujer, se procedió a la detención del varón.

Por otro lado, efectivos de la Guardia urbana detuvieron el sábado al mediodía a un hombre de 27 años como presunto autor de un delito de tentativa de agresión sexual, en el ámbito de la violencia de género. Los hechos que desencadenaron su arresto ocurrieron poco antes de las 13:00 horas. Una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación policial para que se dirigiera a un domicilio situado en el Casco Viejo, donde se había producido una agresión. Cuando los agentes llegaron al lugar se entrevistaron con las partes y después de escuchar las manifestaciones de víctima y presunto agresor, procedieron a la detención del varón.

Quebrantamiento de condena

De forma paralela, la Policía Local ha detenido esta madrugada a un varón de 65 años como presunto autor de un delito de quebrantamiento de orden de protección. Los hechos han sucedido poco antes de las cinco cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en Txagorritxu fue requerida por un ciudadano que denunciaba haber sido agredido instantes antes. El hombre describió al varón y el lugar exacto donde se encontraba.

Cuando los agentes llegaron al lugar hallaron a un hombre acompañado de una mujer, que estaba «indispuesta», por lo que se tuvo que solicitar asistencia sanitaria en el lugar. Mientras se estaba identificando a los presentes se desveló que el hombre tiene en vigor una «prohibición de acercamiento» a la fémina, por lo que se procedió a la detención.