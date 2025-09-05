Denuncian «la precariedad» en el servicio de atención a domicilio de Álava tras la muerte de un trabajador

Los sindicatos LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru se han concentrado la mañana de este viernes ante el Palacio de la Provincia para reclamar a ... la Diputación «la publificación» de su servicio de ayuda a domicilio, en el que actualmente «reina la precariedad» después de que el pasado lunes se produjese el fallecimiento en accidente de tráfico durante una visita laboral de un empleado de la empresa Serveo, que presta estos servicios.

«Era un trabajador eventual de ayuda a domicilio que estaba en un desplazamiento laboral y se trata de un servicio bajo la responsabilidad de la Diputación, que lo ha privatizado y en el que reina la precariedad», han denunciado los sindicatos convocantes.

Las centrales han asegurado que el convenio vigente tiene «una eficacia muy limitada, con una alta parcialidad y una problemática con los desplazamientos muy grande». En este sentido, han reflejado que los trabajadores que prestan estos servicios tienen que hacer frente a «ritmos de trabajo muy altos» y trayectos «muy grandes, sobre todo a las cuatro zonas rurales que son responsabilidad de la Diputación» sin apenas «compensación»: «La agenda que tienen organizada incrementa el riesgo de sufrir accidentes porque deben realizar numerosos desplazamientos en lapsos de tiempo muy reducidos».

«Llevamos años denunciando a la Diputación el problema de los desplazamientos y no ha tomado ninguna medida; esas decisiones han producido el incremento de factores que aumentan el riesgo de sufrir accidentes como ha pasado en este caso», han aseverado.

Por ello, han llamado al diputado general, Ramiro González, a «publificar el servicio» y reorganizarlo «con el objetivo de que las personas que necesitan esos cuidados en casa los reciban como se merecen y que los trabajadores tengan una condiciones dignas sin estos riesgos añadidos» para desarrollar su labor.