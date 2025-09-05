El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente La decimotercera etapa de la Vuelta a España, en directo
Concentración sindical en la Plaza de la Provincia tras el fallecimiento de un trabajador en el puerto de Azáceta. Rafa Gutiérrez

Denuncian «la precariedad» en el servicio de atención a domicilio de Álava tras la muerte de un trabajador

Los sindicatos solicitan a la Diputación que «publifique» esta labor después de que un empleado falleciera el pasado lunes en accidente de tráfico

B. Mallo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:06

Los sindicatos LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru se han concentrado la mañana de este viernes ante el Palacio de la Provincia para reclamar a ... la Diputación «la publificación» de su servicio de ayuda a domicilio, en el que actualmente «reina la precariedad» después de que el pasado lunes se produjese el fallecimiento en accidente de tráfico durante una visita laboral de un empleado de la empresa Serveo, que presta estos servicios.

