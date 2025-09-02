El hombre muerto en el accidente de Azáceta era trabajador del servicio de ayuda a domicilio Los sindicatos LAB y ELA denuncian las condiciones laborales «extremadamente precarias» en el sector

El hombre que murió este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en el puerto de Azáceta, en Álava, era un trabajador del sector de ayuda a domicilio en Vitoria, han informado este martes los sindicatos ELA y LAB. En sendos comunicados, las centrales han confirmado que el fallecido, de 56 años, realizaba labores para la empresa Serveo cuando fue víctima de una colisión frontal con otro vehículo en la carretera A-132.

LAB ha expresado sus condolencias y solidaridad con los familiares, allegados y compañeros del trabajador fallecido; al tiempo que ha denunciado que las condiciones laborales en el sector de ayuda a domicilio son «extremadamente precarias». Los trabajadores, agrega el sindicato nacionalista, «deben realizar numerosos desplazamientos en lapsos de tiempo muy reducidos, en un contexto en el que las agendas laborales son cada vez más exigentes». También ha denunciado que «los ratios impuestos por las empresas para garantizar sus beneficios, los ritmos de trabajo y el escaso tiempo asignado para los desplazamientos se han convertido en factores de riesgo añadido en el trabajo».

De igual modo, ha apuntado que, «salvo contadas excepciones, se trata de un sector totalmente privatizado» y ha subrayado que «la privatización conlleva precariedad y sucesos tan trágicos como el ocurrido». Además, LAB ha recordado que «han sido decisiones de las instituciones públicas las que han derivado en la privatización del sector», por lo que considera que las diputaciones forales «tienen una responsabilidad directa en el empeoramiento de las condiciones laborales».

Concentración el día 4

Por su parte, ELA ha denunciado que el hombre que perdió su vida en el puerto de Azáceta estaba «de vuelta de su trabajo» y que sufrió el accidente «siendo trabajador eventual». El sindicato, apostilla en una nota, «siempre ha exigido medidas para combatir la precariedad a todas las empresas responsables de los servicios en el sector de Ayuda a Domicilio de Araba: una organización de servicios y de trabajo más adecuada y contratos laborales dignos, entre otras», recalca.

ELA ha denunciado esta «preocupante situación». Por ello, llama a apoyar la concentración que ha convocado el comité de empresa que tendrá lugar a las 11.30 horas de este jueves, 4 de septiembre, en la plaza de Correos de Vitoria.